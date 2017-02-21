ضرورت تشکیل صندوق قرض الحسنه فرزندان شهدا در شهرستان فومن

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیل پور بعدازظهر سه شنبه در جلسه شورای مشورتی ایثارگران که در دفتر فرمانداری شهرستان فومن برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهم ترین وظایف ما حمایت از خانواده های شهدا است.

وی با تأکید بر شناسایی پتانسیل و قابلیت های فرزندان شهدا در شهرستان فومن، افزود: این عزیزان وفادار به نظام بوده و می توانیم از آنها در سطوح مدیریتی استفاده کنیم.

فرماندار فومن با بیان اینکه می توانیم از تفکرات و نظرات فرزندان شهدا به عنوان مشاوران امین مسئولان در حوزه های مختلف استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: برای حل برخی از مسائل و مشکلات این عزیزان تشکیل صندوق قرض الحسنه فرزندان شهدا ضروری است.

اسماعیل پور در ادامه بر ساماندهی برگزاری مراسمات و یادواره های شهدا در سطح شهرستان اشاره و تصریح کرد: کیفیت مراسمات بسیار مهم تر از کمیت مراسمات است.

به گفته این مسئول باید نگاه های ابزاری و تبلیغاتی نسبت به شهدا تغییر کند.