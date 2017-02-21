۴ میلیون جلد کتاب در نمایشگاههای استانی کشور توزیع شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی در حاشیه افتتاح نمایشگاه کتاب در قزوین در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: قزوین شهر هنر، طنز، خوشنویسی، نگارگری و ادب در بسیاری از شاخه ها دارای سبک خاصی است.

وی اضافه کرد: تحقیق نوین در قزوین جایگاه خاصی دارد و داشتن شخصیت های برجسته مانند استاد محمد قزوینی، علی اکبر دهخدا، پایه گذاران پژوهش هستند که باید گفت فرهنگ و هنر کشور مدیون این خطه است.

صالحی اظهارداشت: حد اعلای تفکر و اندیشه های ناب در کتاب خلاصه می شود و انسان متفکر با کتاب شناخته می شود و امروز هم هیچ ذرسانه ای نمی تواند جایگزین کتاب در عصر حاضر شود.

کتاب اولین رسانه بشری است

وی بیان کرد: کتاب در واقع اولین رسانه بشری و مادر همه رسانه هاست و دیگر رسانه ها عمر کوتاهی دارند و حتی مطبوعات با قدمت بیش از یک قرن نمی توانند جایگزین کتاب شوند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآورشد: ازآنجا که ایران اسلامی یک جامعه فرهنگی است و با کتاب از دیرباز مانوس بوده در شرایط کنونی هم ایجاب می کند تلاش کنیم تا بستر انس بیشتر با کتاب در همه سطوح اتفاق بیفتد.

صالحی اضافه کرد: جامعه ایرانی شاید شفاهی باشد اما کتاب جایگاه خاص خود را دارد و چون فرهنگ مدار است و با کتاب وابستگی دارد باید کمک کنیم تا این علقه همچنان روبه افزایش باشد.

وی یادآورشد: دولت یازدهم رویکرد فرهنگی داشته و در زمینه کتاب هم نگاه ارزشمندی دارد و در برنامه ها و سیاست گذاری های خود مصمم است تا با حمایت از عرصه کتاب به رونق این بخش کمک کند.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: در سیاست دولت نگاه این بود تا در کنار پایتخت که امکانات فرهنگی خوبی وجود دارد کاری کنیم تامردم استانهای کشور هم مزه شیرین کتاب و مطالعه را احساس کنند به همین دلیل در سه سال گذشته بیش از ۹۰ نمایشگاه در مناطق مختلف

کشور برپا شده و مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

صالحی گفت: در سال جاری هم تعداد ۳۰ نمایشگاه استانی کتاب برگزار شده و در بهمن ماه شاهد برپایی ۵ نمایشگاه بودیم که رویکرد فرهنگی دولت را نشان می دهد.

عرضه ۴ میلیون جلد کتاب در نمایشگاههای استانی

وی اضافه کرد: در دولت یازدهم بیش از ۴ میلیون جلد کتب مختلف در بیش از ۹۰ نمایشگاه استانی عرضه شده است و بیش از ۷۲ هزار ناشر با تکرار حضور در این رویدادهای فرهنگی مشارکت کرده اند که کار ارزشمندی است.

صالحی بیان کرد:درحاشیه نمایشگاهها شاهد برگزاری یک هزار نشست تخصصی و پاتوق های فرهنگی بودیم که به ارتقاء کیفی نمایشگاهها کمک شایانی کرده است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: در سه سال گذشته همچنین ۲۶ میلیارد تومان بن کتاب در قالب یارانه هم توزیع شده است که هدیه ای به کتاب دوستان و اهالی فرهنگ است.

توجه به هویت ملی در عرصه فرهنگ

صالحی در ادامه گفت: توجه به حوزه مفاخر اهل قلم در استانها از سوی معاونت فرهنگی وزارتخانه جدی گرفته شده و از طریق جشنواره های فرهنگی، همایش و نشست های تخصصی توجه به هویت ملی، منطقه ای و استانی جدی گرفته شده است.

وی بیان کرد: جامعه ایرانی و جوان ایرانی باید احساس هویت کند تا در مقابل نسیم های غربی مقاومت داشته باشد و جاذبه های زودگذر و وسوسه انگیز نتواند آنها را متزلزل کند به همین دلیل توجه به کتاب بهترین فرصت در هویت بخشی به جوانان و گروههای مختلف جامعه است.