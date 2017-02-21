امروزه شبکه های اجتماعی موج جدیدی در فرهنگ و هنر ایجاد کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب مجموعه مقالات همایش ملی فقه هنر عصر امروز با حضور وزیر ارشاد، حجت الاسلام علی دوست و سایر اساتید حوزه و دانشگاه در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی برگزار شد.

سیدرضا صالحی امیری در ابتدای سخنانش ضمن تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه گفت: جامعه در حال تحول و تغییرات سنگینی است و مجموعه این تغییر و تحولات درس های زیادی به ما می دهد. بنده تعدادی از آنها را جمع کردم و قرار است به وقت مقتضی چاپ کنم.

وی در ادامه افزود: انقلاب اسلامی ایران تا به حال چهار دهه را پشت سر گذاشته است. دهه اول دوران حیات امام و دفاع مقدس و انطباق ارزش های رسمی و غیررسمی بود. این دوران همدلی و همگرایی و به لحاظ مطالعات تطبیقی دوران الگو بود. در دهه دوم با بحث توسعه و چالش های هنجاری و ارزشی، شکاف اقتصادی و شکاف جنسیتی مواجه می شویم. در دهه سوم با ورود اینترنت اتفاق جدیدی در ایران و زیست جامعه رخ می دهد و مناسبات اجتماعی دستخوش تغییر می شود در این دوره فرصت ها و آسیب های جدیدی وارد می شود و نیازهای جدیدی شکل می گیرد. همانطور که می دانیم پایه های اندیشه لیبرالیسم مبتنی بر سکولاریسم است که اینها با مبانی اندیشه اسلامی ما تفاوت بنیادین دارند. مهمترین تفاوت در این نگرش در حوزه فرهنگ و هنر است و تعارض جدی بین این دو ساحت وجود دارد که ما هنوز نتوانستیم آن را تبیین کنیم.

صالحی امیری در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر در چهارمین دهه انقلاب اسلامی قرار داریم ادامه داد: در دهه چهارم با فضای جدید و جامعه جدیدترین مواجه می شویم تغییر زیست فرهنگی با تغییر ذائقه، رفتار و الگوهای مرجع از جمله اتفاقات این دوره است و متاسفانه در اینجا ما جای خالی فقه را در مقابل انبوهی از نسل جدید پرسشگر احساس می کنیم. به عقیده ما اسلام عزیز و مکتب اهل بیت و فقه برای همه مسائل جامعه پاسخ مناسب دارد ولی ما به سرعت و شدت در حوزه فرهنگی دچار مناقشه و تشتت شده ایم. امروز اگر بحث راجع به موسیقی وجود دارد مساله ارشاد و جامعه هنری نیست. مساله ای است که فقه باید مرزهای حرمت را تعریف کند. بخش زیادی از مناقشات حوزه فرهنگی محصول عدم پاسخگوی شفاف و روشن به سوالات نسل جدید است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: باید از نظام سلیقگی خارج و وارد یک فضای شفاف شویم. بنده همیشه و در همه دوران گفته ام مرزهای ما شرع و قانون است. اینکه مرز شرع کجاست را حوزه باید پاسخگو باشد به همین دلیل هم کاری که مدرسه اسلامی هنر انجام داده حرکت مبارک و میمون و مورد حمایت ما است. وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی بیش از هر نهاد دیگری نیازمند پاسخ شفاف به نسل هنر و جوان است و بنده از همه حوزویان دعوت می کنم که به کمک ما بیایند.

وی تصریح کرد: امروزه شبکه های اجتماعی موج جدیدی در فرهنگ و هنر ایجاد کرده اند در بسیاری از این شبکه ها تولید و تبادل اطلاعات صورت می گیرد اما این تولید و توزیع اطلاعات نیازمند صیانت فقهی است. ما باید به جای مواخذه جوان از خودمان بپرسیم که برای پاسخ به سوالات نسل جوان چه کرده ایم. رونمایی از کتاب مجموعه مقالات همایش ملی فقه هنر آغاز میمونی در این راه است و ما آمادگی داریم که در کنار دست اندرکاران این کار بایستیم.

وزیر ارشاد در ادامه با طرح چند سوال گفت: سوال اصلی من این است که مرزهای شرعیت و فقه در حوزه هنر کجاست؟ در این صورت است که ما می توانیم پاسخ سوال را به تولیدکنندگان و توزیع کنندگان بدهیم. جامعه ما جامعه دین مدار و معرفت گرایی است که به عنوان یک سرمایه بزرگ برای نظام به شمار می آید ما باید از این سرمایه استفاده کنیم و جوان و نشاط او را به رسمیت بشناسیم در غیر این صورت شکاف عمیقی میان نسل جوان و جامعه شکل می گیرد. ما باید به اینگونه سوال ها پاسخ بدهیم؛ مرزهای ولنگاری و جزم اندیشی در هنر کجاست؟ مرزهای اعتدال در فرهنگ و هنر کجاست؟ مرزهای عقلانیت در حوزه فرهنگ کجاست؟ مرزهای دیانت کجاست؟ ضمن احترام به احکام مراجع باید تکلیف مراجع هم در این بین مشخص شود.

صالحی امیری در پایان افزود: بنده بارها در پاسخ به یکسری از سوال ها گفته ام که دستگاه فرهنگی تابع حکم حاکم است. امیدواریم که در سال ۹۶ همایش ملی فقه هنر با مدیریت حجت الاسلام نواب و پشتوانه فقهی آیت الله علیدوست و سایر دستگاه های فرهنگی برگزار و همه اصحاب مربوط به این حوزه دعوت و به انبوه سوالات پاسخ داده شود.

در انتهای این مراسم صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از زحمات آیت الله علیدوست و حجت الاسلام نواب با اهدا لوح تقدیر کرد.