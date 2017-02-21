عدم پرداخت مطالبات کارگران «پارسیلون»/ وعده استاندار محقق نشد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز سه شنبه جمعی از کارگران پارسیلون لرستان نسبت به عدم پرداخت مطالبات خود اعتراض کردند و این در حالیست که هوشنگ بازوند استاندار لرستان در تاریخ ۲۶ بهمن ماه امسال وعده پرداخت مطالبات آنها را داده بود.

وی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه حل مشکلات کارخانه پارسیلون کار سخت و طاقت فرسایی بود که برای آن دو سال و نیم وقت گذاشته شد، اظهار داشت: این کارخانه ۱۵ سال پیش با شرایط نامطلوبی واگذار می شود و بازگشت آن کار ساده ای نبود.

وی با بیان اینکه این کارخانه در زمان واگذاری ۱۵۰۰ کارگر داشته است و امروز حدود ۱۲۰ کارگر در این واحد باقی مانده است، تصریح کرد: از امروز (یعنی سه شنبه هفته گذشته) پرداخت مطالبات کارگران کارخانه پارسیلون آغاز شده است.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه امروز یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از مطالبات کارگران این واحد پرداخت شده است، گفت: مابقی مطالبات این کارگران طی روزهای آینده پرداخت می شود.

بازوند تصریح کرد: از ابتدا یکی از شرایط ما برای احیاء کارخانه پارسیلون این بود که مطالبات کارگران پرداخت شود.

کارگران پارسیلون از روی ناچاری هرچند وقت یک‌بار در استانداری لرستان حاضر می‌شوند تا شاید مدیریت ارشد لرستان فکری به حال آن‌ها کنند، اما هر بار بایاس و ناامیدی استانداری و محل کار هوشنگ بازوند به‌عنوان مدیریت ارشد استان را ترک می‌کنند.

پارسیلون همچنان درد بی‌درمان صنعت لرستان است، دردی که دیگر به زخمی چرکین و ملتهب تبدیل‌شده، کارگران پارسیلون از بیکاری می‌نالند، اما آنچه واضح است گوش شنوایی برای شنیدن ناله‌های آن‌ها وجود ندارد.