مراسم رونمایی از مجموعه مقالات همایش ملی فقه هنر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب مجموعه مقالات همایش ملی فقه هنر عصر امروز برگزار شد. این کتاب تحت اشراف علمی آیت الله ابوالقاسم علیدوست و به کوشش سیدمحمدحسین نواب، مهدی همازاده ابیانه و هادی جهانگشا تهیه شده است.

در ابتدای این مراسم بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اصول فقه توسط مجری برنامه قرائت شد. سپس حجت‌الاسلام سیدحسین شاهمرادی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور ضمن تشکر از حاضرین گفت: از دست اندرکارانی که وظیفه خود می دانستند مقالاتی که در دی ماه سال گذشته در همایش ملی فقه هنر را جمع آوری و تبدیل به یک کتاب کنند تشکر می کنم.

پس از خوشآمدگویی شاهمرادی بخشی از دیدار رهبر معظم انقلاب با هیات علمی و دست اندرکاران همایش پخش شد.

حجت‌الاسلام سیدحسین نواب از گردآوردندگان کتاب و مدیر مدرسه اسلامی هنر سخنرانی کرد.

وی گفت: هنر به عنوان یکی از شئونات انسان قابل بررسی است و باید کارکرد و کژکارکردهایش مورد توجه قرار بگیرد. متاسفانه در کشور ما با اینکه تاریخ بلند تمدنی وجود دارد هیچ گاه به هنر به چشم فرصت نگاه نمی شود. حتی بعضا به آن به عنوان یک تهدید نگاه می شود. دلیلش هم این است که ما به مسائل نظری هنر مسلط نیستیم و لازم است که به رشته هایی مثل جامعه شناسی هنر، فلسفه هنر و روانشناسی هنر مسلط شویم.

وی افزود: تا تکلیف فقه و هنر مشخص نشود از هیچ کدام از ظرفیت ها نمی توانیم استفاده کنیم. ما باید کار فقهی منسجم را آغاز کنیم. برگزاری این همایش سال گذشته تحت نظر علیدوست انجام شد و رهبری هم از این امر رضایت قلبی داشتند.

آیت الله ابوالقاسم علیدوست از سخنرانان دیگر این مراسم گفت: در تعریف هنر بیان های مختلفی وجود دارد ولی هنر خلق بدیع، متکامل و مدعو است؛ یعنی تا پدیده ای خلق نشود، جدید نباشد، متکامل نباشد هنر نخواهد بود. تقسیم هنر به هنر متکامل و غیرمتکامل تقسیم شی به خودش و غیرخودش است. مثل تقسیم بندی که بخواهیم برای عقل داشته باشیم و آن را به عقل قدسی و غیرقدسی تقسیم کنیم. این تقسیم بندی ها غلط است، داشتن چنین نگاهی به هنر به دنبال خودش این حکم شرعی را دارد که کف هنر استهباب است نه اباهه.

وی افزود: اسلام با هنر شروع می شود و قران یک پدیده هنری است. رفتار پیامبر هم همین طور حتی به عقیده من تربیت پیامبر هم خلق یک هنر است. نهج البلاغه و صحیفه سجادیه هم هر کدام یک خلق هنری هستند و اسلام در ساحت های مختلف از هنر شروع می کند. باور ما این است که اگر فقه در فضای طبیعی قرار بگیرد انضباط فقهی و احساس پاسخگویی و تعهد به حل مشکل و راهگشایی این ظرفیت را دارد که با آنچه به نام هنر مطرح می شود رقابت کند. منتها باید مواظب باشیم که از انضباط فقهی خارج نشیم.

این استاد حوزه علمیه در پایان گفت: در کاری که در مدرسه اسلامی هنر انجام شد یکی از اصلی ترین سیاست های ما این بود که از انضباط فقهی خارج نشویم و بتوانیم در جمع فقیهان از آن دفاع کنیم. کار اساسی آن است که از اسناد معتبر شرعی و انضباط فقهی خارج نشویم و از همه ظرفیت های فقه استفاده کنیم.