مرد هزارچهره با ۱۰۰ فقره کلاهبرداری دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن امیری مقدم گفت: گزارش چند فقره کلاهبرداری تحت عناوین مختلف از شهروندان، پلیس را بر آن داشت به طور ویژه برای پیگیری موضوع وارد عمل شود.

وی افزود: در حالی که تحقیقات پلیسی ادامه داشت تیم دایره آگاهی کلانتری ۲۹ شیرازی مشهد به اطلاعاتی دست یافتند که نشان می داد عامل این کلاهبرداری های حرفه ای در یکی از کتابخانه های بزرگ مشهد از دو مرد جوان کلاهبرداری کرده است.

وی ادامه داد: ماموران انتظامی با حضور در محل، تحقیق از دوشاکی پرونده را آغاز کردند که دو مرد جوان اذعان داشتند فرد کلاهبردار مبلغ ۷۰ هزار تومان وجه نقد و یک قطعه کارت عابر بانک را از آنها کلاهبرداری کرده و بلافاصله متهم مورد نظر که هنوز از مجموعه فرهنگی خارج نشده بود دستگیر شد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: بررسی های اولیه مشخص شد متهم با معرفی خود به عنوان کارخانه دار و تاجر زعفران از ۲۰ شاکی در شهرهای تهران ، مشهد ، اصفهان و شاهرود کلاهبرداری کرده است وی حتی به شهرهای طعمه های خود می رفته و با وعده های مختلف از قبیل کاریابی ، وام های بانکی و ... می تواند مشکل آنها را حل کند چند روز نیز در خانه فرد مورد نظر خود مهمان بوده و پس از اخذ مبالغی متواری می شده است.

سردار امیری مقدم گفت: افسران دایره آگاهی کلانتری ۲۹ شیرازی مشهد در تحقیقات بعدی پرونده به اطلاعات دیگری دست یافتند و متهم که راهی جز بیان حقیت نمی دید اعتراف کرد بیش از ۶۰ نفر دیگر را نیز با همین شیوه طعمه قرار داده و از این افراد مبالغی بین ۲۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان کلاهبرداری کرده است.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی اظهار داشت: یکی از شاکیان این پرونده ،فردی تحصیلکرده و کارمند یکی از ادارات دولتی در استان سمنان است که متهم خود را به عنوان تاجر زعفران به او معرفی کرده و اظهار داشت به خاطر ثبت نام فرزندش در دانشگاه به شهر آنها رفته و سپس ۷۳۴ هزار تومان از او قرض گرفته و متواری شده است.

سردار امیری مقدم گفت: در مواردی نیز متهم با معرفی خود به عنوان فردی خیر ادعا می کرده می تواند در هزینه های عروسی و تهیه جهیزیه جوانان و خانواده های کم بضاعت کمک شان کند و با این حیله و وعده وام های بانکی ، مبالغی را کلاهبرداری کرده است.

وی با اشاره به این مطلب که افراد ساده لوح، خودشان، راه را برای انجام کلاهبرداری مرد هزار چهره فراهم ساخته اند، گفت: تحقیقات از این فرد که احتمال می رود در شهرهای زیادی مرتکب جرایم مختلف کلاهبرداری شده باشد، ادامه دارد.