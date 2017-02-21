به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر سه‌شنبه در کارگاه تربیت مربی جوان، ازدواج موفق و زندگی آرام در بوشهر اظهار داشت: این کارگاه یکی از جمله طرح های امید اجتماعی است که از ابتکارات استاندار بوشهر است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تصریح کرد: طرح های امید اجتمامی با رویکرد جوانان و استفاده از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد در گستره استان بوشهر در دست اجرا است.

وی افزود: در سال جاری ۱۰ محور آموزشی متناسب با مسائل توسعه فرهنگی و اجتماعی مناطق مختلف استان نیاز سنجی شده که با حضور اساتید و سازمان های مردم نهاد به مدت ۶ ماه از مهر ماه امسال در حال اجرا است.

گراوند عنوان کرد: سازمان هلال احمر استان بوشهر در راستای حمایت و اجرای ماموریت های خود در طرح های امید اجتماعی عملکرد خوبی داشته است.

معاون استاندار بوشهر گفت: قطعا ارائه آموزش و کارگاه های توانمندسازی متناسب با نیازهای مناطق استان باعث رفع بسیاری از مشکلات و کاهش آسیب های اجتماعی خواهد شد و در این راستا نقش سازمان های مردم نهاد بسیار اثرگذار است.

وی یادآور شد: همچنین آموزش‌های مورد نیاز پیش از ازدواج نیز کمک بسیاری در کاهش میزان طلاق خواهد داشت که باید به این موضوع هم با ایجاد کلاس های مناسب توجه ویژه ای شود.