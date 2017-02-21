مرکز رصد اجتماعی متناسب با شرایط استان بوشهر فعال شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، مصطفی سالاری در نشست کارگروه فرهنگی اجتماعی و ستاد مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر با تاکید بر ضرورت ارائه آمارهای دقیق در زمینه آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: وجود آمارهای دقیق زمینه برای تجزیه و تحلیل و برنامه‌ ریزی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.

وی افزود: هدف از برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی در زمینه آسیب‌های اجتماعی باید این باشد که در حوزه امور اجتماعی و مواد مخدر آسیب‌ها را کاهش دهیم و برنامه‌هایی که آثار و نتایج خوبی دارند را افزایش دهیم.

استاندار بوشهر گفت: تجزیه و تحلیل در مورد آمار کشفیات مواد مخدر ضروری است هر چند آمار کشفیات مواد مخدر خوب بوده اما باید در مورد این آمارها تجزیه و تحلیل هم صورت گیرد.

سالاری با اشاره به راه‌اندازی مرکز رصد اجتماعی وزارت کشور اضافه کرد: با توجه به اینکه مرکز رصد اجتماعی طرحی ملی است اما باید الگوی استانی این طرح به انجام فعالیت علمی دنبال شود.

وی یادآور شد: استخراج آسیب‌ها و آمارها، بررسی روند آسیب‌های اجتماعی و دلایل بهتر و بدتر شدن آسیب‌ها در مرکز رصد اجتماعی رسیدگی می‌شود.

استاندار بوشهر بر فعال شدن مرکز رصد اجتماعی متناسب با شرایط استان بوشهر تاکید کرد و بیان داشت: آمارهای دقیقی از آسیب‌های اجتماعی و موضوع مواد مخدر در استان باید تدوین شده و با نگاه کارشناسی این آمارهای مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند.