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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۳۳

پایان گروگان‌گیری اشتباهی در کرمان/ تلاش برای دستگیری همه متهمان

پایان گروگان‌گیری اشتباهی در کرمان/ تلاش برای دستگیری همه متهمان

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت:جوان ۲۵ ساله که حدود سه هفته قبل در یکی از خیابان های شهر کرمان به اشتباه توسط قاچاقچیان مواد مخدر ربوده شده بود با تلاش پلیس به آغوش خانواده اش بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا بنی اسدی‌فر گفت: حدود سه هفته قبل گزارشی از مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر ربوده شدن جوان ۲۵ ساله ای به نام «نیما» در خیابان گزارش شد؛ بر این اساس بلافاصله اکیپی از ماموران پس از پی بردن به صحت موضوع تحقیقات خود را آغاز کردند.

سردار بنی اسدی فر با بیان اینکه موبایل و خودرو فرد ربوده شده در صحنه جا مانده بود افزود: تحقیقات کاراگاهان ادامه داشت تا اینکه پس از گذشت چند روز از کشور پاکستان با خانواده فرد ربوده شده طی تماس تلفنی درخواست مبلغ پنج میلیارد ریال وجه نقد در قبال آزادی فرزندشان کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمان ادامه داد: پلیس در تحقیقات اطلاعاتی با خبر شد افرادی در حوزه جنوب و شرق استان با گروگانگیران ارتباط دارند ؛ بر این اساس طی چند هفته تلاش شبانه روزی نهایتا شب گذشته محل اختفا فرد ربوده شده که در نقاط صعب العبور منطقه بود شناسایی و گروگان نیز آزاد شد.

 فرمانده انتظامی کرمان انگیزه گروگانگیران را مطالباتی در خصوص مواد مخدر برشمرد و گفت: در این رابطه گروگان به اشتباه ربوده شده بود.

سردار بنی اسدی فر با بیان اینکه گروگانگیران شناسایی شده اند افزود: تلاش جهت دستگیری متهمان فراری این پرونده همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 3913867

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