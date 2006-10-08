توليد روكش هاي چوب گلف از نانو مواد

به گزارش خبرگزاري مهر، اين مواد با برخورداري از ساختاري بلورين و كريستالي، يك هزار بار كوچكتر از پوشش هاي متعارف هستند و در عين حال 4 برابر قوي تر از آنها ساخته شده اند. اين امر بدان معناست كه چوب هاي مخصوص ورزش گلف محكم تر اما سبك تر ساخته مي شوند و بدين ترتيب سرعت نوسان و تاب خوردن را افزايش مي دهند.

بنا بر گزارش scenta ، علامت تجاري "ويلسون" از سال 2004 با مشاهده روي چوب هاي گلف بخش اعظمي از بازارهاي جهاني را به خود اختصاص داد. همچنين در سال جاري چوب هاي جديد ورزش گلف به بازار عرضه شد كه فلزات نانوي مركب از فيبرهاي گرافيتي در بدنه آن استفاده شده بود. هدف از به كاربري اين مواد كاهش وزن چوب ها و افزايش سرعت نوك چوب ها به ميزان دو مايل در ساعت است.

شركت "نانوديناميك" دومين شركتي است كه توپ هاي گلف NDMX را با هدف دستيابي به قابليت عمل بالاتر طراحي كرده است. در ساخت اين توپ ها بر فيزيك چرخش توپ و افزايش انتقال انرژي بين سر چوب و توپ توجه شده است.

محصول جديد روي يك هسته فلزي توخالي طوري بنا شده كه وزن توپ را به خارج منتقل مي كند و هسته فنري و قابل ارتجاع آن نيز از مواد نانوي پيشرفته ساخته شده است.