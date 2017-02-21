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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۴۱

فرمانده نیروی انتظامی املش خبرداد؛

کشف و ضبط ۹ تُن انواع چوب جنگلی قاچاق در املش

کشف و ضبط ۹ تُن انواع چوب جنگلی قاچاق در املش

املش- فرمانده نیروی انتظامی املش از کشف و ضبط ۹ تُن انواع چوب جنگلی قاچاق در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان، سرهنگ احمد وکیل صادقی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش مردمی در راستای فعالیت فردی درقطع و حمل درختان جنگلی، بررسی موضوع در دستورکار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه پس از بررسی صحت و سقم این گزارش توسط مأموران این فرماندهی، افزود: متهم ۴۲ ساله این پرونده که در حال حمل چوب های جنگلی بوده شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده نیروی انتظامی املش گفت:در بازرسی از خودرو این متهم ۹ تُن  انواع چوب جنگلی قاچاق کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه متهم پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی با افرادی که سرمایه ملی و طبیعی را مورد سوءاستفاده قرار دهند برخورد قاطع می کند.

کد مطلب 3913876

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