کشف و ضبط ۹ تُن انواع چوب جنگلی قاچاق در املش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان، سرهنگ احمد وکیل صادقی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش مردمی در راستای فعالیت فردی درقطع و حمل درختان جنگلی، بررسی موضوع در دستورکار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه پس از بررسی صحت و سقم این گزارش توسط مأموران این فرماندهی، افزود: متهم ۴۲ ساله این پرونده که در حال حمل چوب های جنگلی بوده شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده نیروی انتظامی املش گفت:در بازرسی از خودرو این متهم ۹ تُن انواع چوب جنگلی قاچاق کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه متهم پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی با افرادی که سرمایه ملی و طبیعی را مورد سوءاستفاده قرار دهند برخورد قاطع می کند.