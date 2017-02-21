به گزارش خبرنگار مهر، نوربیک موراشف بعدازظهر سه شنبه ضمن بازدید از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی که با هدف توسعه همکاری میان دو کشور انجام شد در جریان فعالیت های این موسسه قرار گرفت.

وزیر کشاورزی، صنایع غذایی و احیای اراضی کشور قرقیزستان با بیان اینکه در حال حاضر این کشور واکسن های مورد نیاز خود را از کشور چین و روسیه وارد می کند، اظهار کرد: موسسه رازی در صورت ارائه قیمت های مناسب می تواند رقیب بزرگی برای این کشورها محسوب شود.

به گفته وی در صورت موافقت دولت قرقیزستان برای واردات و خریداری واکسن و محصولات بیولوژیک موسسه رازی اقدام خواهد شد.

موراشف ابراز امیدواری کرد همکاری میان ایران و قرقیزستان گسترش یابد و کارشناسان دو کشور برنامه های لازم در این زمینه را تدوین کنند.

وزیر کشاورزی قرقیزستان و معاون وزیر کشاورزی کشور در ادامه از نمایشگاه دائمی روابط عمومی موسسه رازی بازدید کردند.