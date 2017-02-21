رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد نا امیدی در میان فلسطینیان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، نایب رئیس مجلس الجزایر طی سخنان امروز عصر خود که در جریان برگزاری ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین ایراد شد، با انتقاد از سکوت مجامع جهانی در برابر مساله فلسطین، حل این بحران را نیازمند همبستگی و اتحاد میان کشورهای اسلامی دانست.

«زبیر دواریشه» گفت: سالها از وجود بحران فلسطین می گذرد اما مجامع جهانی در برابر آن سکوت کرده اند. ما معتقدیم حل این بحران نیازمند همبستگی و اتحاد میان کشورهای اسلامی است.

نایب رئیس مجلس الجزایر همچنین در ادامه سخنان خود با انتقاد شدید از کشتار زنان و کودکان در فلسطین، این پدیده شوم را نتیجه سیاست های سلطه طلبانه رژیم صهیونیستی دانسته و اعلام کرد: رژیم صهیوینستی سعی دارد بین مردم فلسطین، به خصوص جوانان فلسطینی ایجاد یاس و نا امیدی کند. رژیم صهیونیستی با شهرک سازی در مناطق اشغالی و یهودی نشین سازی آنها به دنبال تثبیت و قانونی سازی حضور یهودیان در این منطقه است.

«دواریشه» تاکید کرد: جامعه بین المللی هیچ تلاشی برای حل مساله فلسطین و ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی نمی کند.

وی با تاکید بر اهمیت مساله فلسطین افزود: موضوع فلسطین یکی از مسائلی است که در الجزایر به شکلی همه جانبه به آن پرداخته می شود. همه ما به آرمان فلسطین اعتقاد داریم. ما خواستار انجام اقدامات بین المللی جهت محکوم کردن رژیم صهیونیستی هستیم.