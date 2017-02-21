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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۱۳

به منظور انجام مذاکرات حج؛

هیات اعزامی ایران به عربستان می‌رود

هیات اعزامی ایران به عربستان می‌رود

در نشست شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت، آخرین هماهنگی‌ها درباره دستور کار مذاکرات حج انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت، در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین سید علی قاضی عسکرنماینده ولی فقیه در امور حج وزیارت و سرپرست حجاج ایرانی تشکیل شد، حمید محمدی سرپرست سازمان حج وزیارت گفت: این هیئت بامداد چهارشنبه (۴ اسفند) از تهران به مقصد جده عزیمت خواهد کرد و بر اساس ساز و کار تعریف شده مذاکرات حج را با طرف سعودی و با هدف بازکردن مسیر حج زائران ایرانی انجام خواهد داد.

در این جلسه نماینده ولی فقیه با تاکید براینکه مردم را در جریان نتایج حاصله قرارخواهیم داد، اظهار داشت: بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج وزیارت طبق روال برنامه های خود را دنبال می کنند و امیدواریم با تامین خواسته های جمهوری اسلامی ایران این سفر دستاوردهای مثبتی برای برگزاری حج مطلوب و عزتمندانه زائران ایرانی داشته باشد.

نشست هیئت ایرانی با طرف سعودی پنجم اسفند درجده برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3913921

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