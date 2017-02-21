تیم های پزشکی سپاه در تمام نقاط کشور خدمت رسانی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد اخوان عصر سه شنبه در جمع مردم شیعه و اهل تسنن تایباد، ائمه جمعه و مسئولان این شهرستان اظهار کرد: در مناطق محروم کشور ۳۰ هزار عمل جراحی، ارائه خدمات به دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در بیمارستان های سیار سپاه موجب رضایتمندی مردم در این مناطق شده است.

وی افزود: ماموریت تیم های پزشکی مجموعه سپاه در قالب های بهداری و بیمارستان در نقاط مختلف کشور بوده است.

معاون بهداری نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به توانمندی سپاه در زمینه پزشکی، ادامه داد: ۸۲۰ روز ماموریت پزشکی، جابجایی از یک نقطه کشور به نقطه دوردست و پیمایش ۷۰ هزار کیلومتر برای ایجاد بیمارستان صحرایی، انعطاف پذیری بیمارستان های تخصصی و سیار سپاه و ایجاد بیمارستان در هر منطقه کشور در کوتاهترین زمان ممکن مهر تایید بر این توانمندی است.

وی تصریح کرد: تاسیس بیمارستان تخصصی ۱۲۰ تخت خوابی سیار برای نخستین بار، نصب و راه اندازی سی.تی.اسکن سیار با امکانات تخصصی لازم از ابتکارات سپاه است.