محاصره خانه ژنرال دوستم توسط ارتش افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، ده‌ها تن از سربازان ارتش، نیروهای واکنش سریع و پلیس افغانستان با تجهیزات سنگین خانه ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری و شماری از دستیاران ارشد او در کابل را محاصره کرده‌اند.



بنا بر این گزارش، از شب گذشته نفرات مسلح در کوچه‌های منتهی به خانه معاون اول رئیس جمهوری حضور غیرمعمولی داشته‌ و راه‌های منتهی به آن را مسدود کرده‌اند.

منابع نزدیک به ژنرال دوستم در مورد محاصره خانه و دفتر کارش از سوی نیروهای نظامی اظهار نظری نکرده‌اند اما یک منبع کاخ ریاست جمهوری که نخواسته نامش فاش شود، گفته که معاون رئیس جمهوری با صدها محافظ مجهز به ساز و برگ سنگین نظامی در دفترش حضور یافته که از نظر این منبع، اقدامی غیرقانونی بوده است.

