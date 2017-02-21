جشنواره «ناخدای سینما» برگزار می شود/بازپخش ای ایران در تالار غزل

به گزارش خبرنگار مهر، کانون فیلم و عکس دانشگاه شیراز به مدت ۸ روز آثار ماندگار ناصر تقوایی فیلمساز برجسته ایرانی را نمایش می دهد.

در این برنامه که تا شنبه ۱۴ اسفندماه جاری ادامه خواهد داشت هر روز یک فیلم ناصر تقوایی به نمایش در آمده و یکی از منتقدان سینمای ایران به بررسی فیلم می پردازد.

بر این اساس، به ترتیب از جمعه ۶ اسفندماه که افتتاحیه این جشنواره است ابتدا فیلم ناخدا خورشید در تالار فجر دانشگاه شیراز نمایش داده می شود و سعید ذوالنوریان به نقد آن می پردازد. شنبه ۷ اسفند نیز به پخش فیلم های جنوبی تقوایی اختصاص دارد که کشتی یونایی، نخل، بادجن، زار و پنجشنبه بازار میناب در تالار مهر اختصاص می یابد که این فیلم ها را شایان تدین به نقد می نشیند.

یکشنبه ۸ اسفندماه جاری نیز در ادامه جشنواره ناخدای سینما مستندهای آیینی ساخته تقوایی به روی پرده می رود که شامل فیلم های اربعین، تعزیه حر دلاور و تمرین آخر می شود و با نقد و بررسی بیژن کیا به نمایش گذاشته می شوند. این درحالیست که دوشنبه ۹ اسفند تماشاخانه شهرکاغذی شیراز میزبان نمایش فیلم آرامش درحضور دیگران است که این فیلم را مهران چهرازی نقد می کند.

همچنین سه شنبه ۱۰ اسفندماه فیلم نفرین از ساخته های تقوایی در تماشاخانه شهرکاغذی نمایش داده می شود و سعید ذوالنوریان پیرامون آن سخن خواهد گفت درحالیکه چهارشنبه ۱۱ اسفند نیز در تالار مهر فیلم صادق کرده با حضور و سخنرانی عباس بیاتی در تالار مهر نمایش داده و بررسی می شود.

جمعه ۱۳ اسفندماه جاری در ادامه جشنواره آثار ناصر تقوایی هم فیلم کاغذ بی خط در تالار فجر دانشگاه شیراز توسط علی سیناآزری نقد و بررسی می شود.

روز پایانی جشنواره یادشده نیز به پخش فیلم «ای ایران» از ناصر تقوایی اختصاص دارد که این اثر به یادماندنی را فرشاد عباسی نقد و بررسی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه های جشنواره «ناخدای سینما؛ناصر تقوایی» که ۶ تا ۱۴ اسفند ماه ۹۵ در شیراز برگزار می شود در ساعت ۱۷ روزهای یادشده است.