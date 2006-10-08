داوران و كمك داوران كشورمان به فيفا معرفي شدند

به گزارش خبرگزاري مهر اسامي 28 داور و كمك داور اعلام شده براساس حروف الفبا به شرح زير است:

داوران فوتبال:

1ـ خداداد افشاريان2ـ محسن تركي 3ـ يداله جهانبازي 4ـ رحيم رحيمي مقدم 5ـ محمود رفيعي 6ـ محسن قهرماني 7ـ مسعود مرادي 8ـ نويد مظفري 9ـ سعيد مظفري زاده و 10ـ هدايت ممبيني

كمك داوران فوتبال:

1ـ جواد تقي پور 2ـ حسين خانبان 3ـ داود رفعتي 4ـ رضا سخندان 5ـ حيدر شكور 6ـ اسماعيل صفيري 7ـ حسن كامراني فر 8ـ مرتضي كريمي 9ـ عليرضا كهوري و 10ـ حسين نجاتي

داوران فوتسال:

1ـ عليرضا رجبي 2ـ عليرضا سهرابي 3ـ عبدالكريم سيستاني و 4ـ منوچهر نظري

داوران فوتبال ساحلي:

1ـ فرشيد حقيقت جو 2ـ محمد صالح خطير نامني 3ـ علي شريفات و 4ـ حسن كيومرثي

در فهرست داوران يداله جهانبازي و سعيد مظفري زاده براي اولين بار، نامزد قرار گرفتن درفهرست داوران بين المللي فيفا شده اند و هشت نفر ديگر همان معرفي شدگان براي سال ميلادي جاري هستند ضمن اينكه رتبه بندي سال جاري بدون تغيير مانده است.

فهرست كمك داوران و داوران فوتسال نسبت به سال جاري تغييري نداشته ولي در رتبه بندي نفرات تغييراتي بوجود آمده است. ضمناً امسال براي اولين بار فيفا از فدراسيون هاي عضو خواسته چنانچه داوران واجد شرايط براي حضور در فهرست بين المللي داوران فوتبال ساحلي دارند، معرفي نمايند كه كميته داوران فدراسيون فوتبال كشورمان چهار داور اول فوتبال ساحلي را به فيفا معرفي كرده است.

كميته داوران فيفا در اجلاس آتي خود در ماه نوامبر سال جاري با هماهنگي كميته داوران قاره مربوطه، سهميه بين المللي فدراسيون هاي عضو را مشخص خواهد كرد.

فيفا براي فهرست بين المللي سال جاري ميلادي (2006)، هفت داور از ميان 10 داور نامزد شده، 9 كمك داور از ميان 10كمك داور نامزد شده و تمام چهار داور فوتسال معرفي شده را پذيرفته بود كه از اين جهت ايران همراه با ژاپن، كره جنوبي، چين و عربستان بالاترين سهميه را در ميان كشورهاي آسيايي داشته و امسال نيز انتظار مي رود حداقل همين تعداد سهميه به كشورمان تعلق بگيرد.