مسعود بارزانی با ایلدریم دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق آخر هفته جاری به ترکیه سفر خواهد کرد. هدف از این دیدار بحث و تبادل نظر با مقام های ترکیه در خصوص موصل و بعشیقه اعلام شده است.

بر اساس گزارش های رسیده، بارزانی قرار است در این سفر با «بنعلی ایلدریم»، نخست وزیر ترکیه در خصوص مسائل مذکور گفتگو کند.

گفته می شود روابط میان ترکیه و دولت مرکزی عراق از سال گذشته و در پی حضور غیرقانونی نیروهای نظامی ترکیه در پایگاه بعشیقه در نزدیکی موصل رو به تیرگی گذاشته است. اما پس از سفر اخیر ایلدریم به بغداد و مذاکره با مقام های ارشد عراق، روابط میان دو کشور اندکی تلطیف شده و رو به بهبودی می رود.