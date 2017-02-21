استقلال وکیل موجب اعتبار آراء قضایی در مجامع جهانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت شصت و چهارمین سالروز تاسیس کانون های وکلای دادگستری کشور، رئیس ونائب رئیس کانون وکلای استان قزوین روز سه شنبه در نشست با خبرنگاران مهمترین فعالیت های انجام شده و دغدغه های خود را مطرح کردند.

غلامرضا تجدد رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین با بیان اهمیت استقلال وکیل گفت:حق دفاع یکی از شاخص های اصلی حقوق شهروندی و وجود دموکراسی است و اگر وکلا مستقل نباشند عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی زیر سوال می رود.

وی اضافه کرد: برداشته شدن آزمون وکالت از سوی کسانی مطرح شده که به نظر می رسد دلسوخته این کار نیستند و نمی خواهند حقوق مردم اعاده شود لذا امیدواریم این موضوع مورد بازنگری قرار گیرد.

تجدد یادآورشد: در کشور حفظ استقلال دستگاه قضایی، نیروی نظامی، دستگاه قانون گذاری واجب و مهم است و در کنار آن وکیل هم باید از همین استقلال برخوردار باشد تا بتواند با جسارت کامل از حق موکل خود دفاع کند تا حقی ضایع نشده و حقوق شهروندی محقق شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین اظهارداشت: اینکه انتخاب وکلا به دستگاه قضایی سپرده شده در واقع جذب هم عرض دانشجوی حقوق و وکیل توسط دستگاه قضایی در کنار کانون وکلا می تواند آسیب رسان باشد و به مشکلات دیگری دامن بزند.

تجدد اضافه کرد: تربیت وکیل باید مستقل و مقررات مربوط به تخلف آنها نیز مستقل باشد تا جسارت وکیل حفظ شود و اگر صدور مجوز وکالت، احراز صلاحیت، رسیدگی به تخلف همه زیر نظر دستگاه قضایی و یک قاضی باشد میتوان گفت استقلال وکیل را زیر سوال برده ایم.

وی بیان کرد: هدف از ارائه لایحه جامع وکالت و اصلاح آن کمک به استقلال وکلاست تا بتوانیم بدرستی از حقوق شهروندان در فضایی آرام و آزاد دفاع کنیم.

تجدد گفت: رد شدن این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس نگرانی ما را بیشتر کرده و امیدواریم ضمن بازنگری در آن ایرادات وارد شده برطرف شود.

استقلال وکیل به معنای آزادی کامل وکیل نیست/ آزادی دردفاع از موکل است

وی اضافه کرد: منظور از استقلال داشتن وکلا به معنای آزادی کامل این گروه نیست بلکه داشتن اختیار عمل و جسارت برای احقاق حقوق شهروندی و تحقق دموکراسی است که این روند به عدالت اجتماعی، تقویت جایگاه نظام اسلامی در عرصه های بین المللی هم کمک می کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اظهارداشت:در شرایطی که حدود ۱۵ درصد وکلای استان ما ایثارگر و جانباز هستند باید بتوانیم جایگاه این نهاد را که می تواند به تضمین حقوق شهروندی کمک کند را حفظ کرده و مردم را از خدمات ارائه شده راضی کنیم.

تجدد گفت: در سال جاری با ارائه مشاوره های حقوقی تلاش کردیم نسبت به حل مشکلات مردم همت کنیم که در این راستا ۴۹۰۰ مورد مشاوره به مراجعه کنندگان داده شد.

وی یادآورشد: برای حفظ استقلال وکلا لازم است دانش فعالان این عرصه نیز ارتقاء یابدتادستاویزی برای برخی ایجاد نشود تا این جایگاه را تضعیف کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان بیان کرد: برای دفاع شایسته از موکلان لازم است اطلاعات حقوقی وکلا به روز باشد و ضمن آشنایی با همه امور مرتبط حتی از مسائل حقوقی دیگر کشورها مطلع باشند تا بتوانند دفاع شایسته ای از موکل خود داشته باشند.

تجدد اضافه کرد: باید کانون های وکلای دادگستری ازانفعال خارج شوندو نقش بیشتری را در مراودات و برنامه های اجتماعی ایفا کنند که در این راستا تعامل با سایر نهادها ضروری است.

وی از حضور «جان ماری سشیونر» وکیل برجسته فرانسوی و عضو هیئت داوری لاهه در استان هم خبرداد و گفت: حضور شخصیت های جهانی در رشته حقوق می تواند بستری برای تعامل بیشتر ما با مجامع بین المللی باشد که در این راستا باید حضور خود را در ABA و سایر نهادهای حقوقی جهان بیشتر کنیم و با شرکت در اجلاس های جهانی ظرفیت و توانمندی خود را نشان دهیم.

رئیس کانون وکلا اضافه کرد: کانون های وکلا شاید در سه دهه گذشته فعالیت قابل توجهی در عرصه های اجتماعی از خود بروز نداده اند اما هفته و روز وکیل فرصت بسیار مناسبی برای شناسایی آسیب های گذشته و تقویت انسجام ومشارکت اعضا در امور مختلف جامعه است.

تجدد گفت: اگر استقلال وکلا کاهش یافته و یا گرفته شود دیگر آراء دستگاه قضایی ما هم در مجامع بین المللی اعتبار لازم را نخواهد داشت و آسیب های جدی متوجه نظام نیز خواهد شد لذا این موضوع باید خیلی جدی گرفته شود.

وی پذیرش بیش از نیاز دانشجویان حقوق را از دیگر مشکلات این حوزه برشمرد و اظهارداشت: در شرایطی که بسیاری از وکلای ما در گذران زندگی مشکل دارند ومعیشت آنها دچار بحران شده و نیاز جامعه متناسب با تعداد دانشجو وفارغ التحصیلان نیست متاسفانه شاهد پذیرش دانشجویان بیشتری از کانالهای خارج از کانون هم هستیم که این موضوع نیز نگران کننده و آسیب رسان است.

تجدد بیان کرد: باید پذیرش و تربیت وکیل به صورت هدفمند از سوی کانون به صورت کارشناسی صورت گیرد تا هم اشتغال وکلا دچار خدشه نشود و هم بتوان با حفظ استقلال و جایگاه وکلا خدمات مناسبی را به مردم ارائه کرد.