۸۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه به زودی منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در دومین همایش سالانه نظام فنی و اجرایی کشور گفت: ۸۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه ظرف روزهای آینده منتشر خواهد شد، چراکه تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام را از سیاست های دولت است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بیش از ۲ هزار طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد، افزود: برخی محاسبات نشان می دهد برای تکمیل این طرحها به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است؛ بر این اساس منابع عمرانی پیش بینی شده در لایحه بودجه سال آینده بین ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده بود که این رقم در کمیسیون تلفیق بودجه به ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: تحقق این منابع به سختی انجام می شود و دولت به طور معمول نمی تواند تخصیص منابع را به طور کامل انجام دهد؛ این در حالی است که دولت امسال تاکنون ۴۲۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه و اوراق مشارکت برای تامین مالی بودجه تخصیص یافته است که البته بخشی از این اوراق هنوز از سوی خزانه منتشر نشده است.

نوبخت گفت: اسناد خزانه منتشره در واقع یک چک قابل نقد برای پیمانکاران است که با بازه زمانی یکساله منتشر می شود؛ در این میان قرار است ۲ هزار و ۵۲۹ طرح عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی نیز واگذار شود که این اقدام از دیگر راهکارهای قانونی موجود برای تعیین تکلیف این طرح ها است.