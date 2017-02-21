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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۰۷

انفجار در منزل مسکونی/۲ نفر نجات یافتند

انفجار در منزل مسکونی/۲ نفر نجات یافتند

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران، از وقوع انفجار وحشتناک در یک منزل مسکونی خبر داد و گفت: عملیات آوار برداری و امداد رسانی ادامه دارد.

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این حادثه توضیح داد: ساعت ۱۷:۵۰ امروز حادثه انفجار در انتهای خیابان خلیج، خیابان ولیعصر جنوبی به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اعلام و نیروهای ۴ ایستگاه به همراه تجهیزات کامل به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشخص شد حادثه در یک ساختمان ۲ طبقه قدیمی اتفاق افتاده که براثر شدت انفجار، ۲ ساختمان کناری نیز تحت شعاع آن قرار گرفتند.

ملکی تصریح کرد: آتش نشانان با شروع عملیات تا به این لحظه توانستند ۲ نفر از محبوس شدگان را از زیر آوار زنده خارج کنند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: عملیات برای نجات جان محبوس شدگان احتمالی ادامه دارد و نیز با توجه به نشت گاز در محیط، شاید وقوع این حادثه به همین علت باشد.

کد مطلب 3913948

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