مرکز رشد علوم دارویی دانشگاه آزاد دامغان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی آیینی عصر سه شنبه با حضور معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی کشور و مسئولان دانشگاه های آزاد اسلامی استان سمنان، مرکز رشد علوم دارویی مبتنی بر محصولات طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان رسما افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی کشور در خلال افتتاح این مرکز در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز داشت: یکی از مزایای ویژه مرکز رشد علوم دارویی مبتنی بر محصولات طبیعی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان این است که این مرکز زیر مجموعه پارک علم و فناوری استان سمنان قرار دارد و امکان استفاده از تسهیلات مالی تا سقف یک میلیارد ریال بدون بهره توسط واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد را فراهم می کند.

وی افزود: یکی دیگر از امتیازات مهم این مرکز این است که امکان اختصاص امکانات ویژه به هسته های تخصصی در زمینه کشاورزی با توجه به وجود مراکز تولیدات گلخانه ای دانشگاه آزاد اسلامی دامغان و ۶۰ هکتار زمین زراعی، مرکز تحقیقات پسته و آزمایشگاه های پژوهشی است.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه این معاونت از طرح و برنامه های پژوهشی و فناوری حمایت می کند، ابراز داشت: در دانشگاه آزاد دامغان ۹ آزمایشگاه شامل آزمایشگاه های آنالیز دستگاهی، آزمایشگاه بیوتکنولوژی، آزمایشگاه فیزیولوژی، آزمایشگاه فارماسیوتیکس، آزمایشگاه بیوشیمی، آزمایشگاه صنایع غذایی، آزمایشگاه تحقیقات پسته و آزمایشگاه معماری فعالیت دارند.

وی افزود: امکان برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی به واسطه مجاورت با مرکز تحقیق و آموزش دانشگاه، مجاورت با مرکز بزرگ دانشگاهی و امکان استفاده از پتانسیل علمی اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، فضاهای پژوهشی، کتابخانه مرکزی دانشگاه، دسترسی به کتابخانه دیجیتال دانشگاه، امکان ارتباط با دستگاه های دولتی و خصوصی که دانشگاه برای طرح های تحقیقاتی عقد تفاهم نامه دارند از دیگر امتیازات و مزایای ایجاد و راه اندازی مرکز رشد علوم دارویی مبتنی بر محصولات طبیعی در دانشگاه آزاد دامغان است.