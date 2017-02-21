پیروزی عالمیان و شکست نوروزی در اولین روز مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز تور جهانی قطر از امروز آغاز شد و طبق برنامه بازیکنان شرکت کننده به مصاف حریفان خود رفتند. نوشاد عالمیان و افشین نوروزی نمایندگان کشورمان در این رقابت ها هستند که به ترتیب مقابل حریفان نخست خود صاحب یک برد و یک باخت شدند.

در چارچوب این مسابقات، افشین نوروزی کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز کشورمان در گروه ۲۵ مسابقات به مصاف «توماس کانکنی» از جمهوری چک رفت و مقابل این بازیکن رنکینگ ۶۴ جهان را در اختیار دارد با نتیجه ۴ بر ۳ متحمل شکست شد.

نوروزی که در گروه ۲۵ مسابقات با حریفانی از لبنان، اسلواکی و جمهوری چک هم‌گروه است فردا چهارشنبه دومین دیدار خود را مقابل «یانگ وانگ» از اسلواکی برگزار می‌کند. نوروزی با رنکینگ ۲۲۴ بر مسابقات قطر شرکت کرده است.

نوشاد عالمیان نیز که با رنکینگ ۸۱ در مسابقات تور جهانی قطر حاضر شده است امروز در اولین دیدار به مصاف «چیاهونگ سان» از چین تایپه است و موفق به کسب برتری ۴ بر ۲ مقابل این بازیکن شد. عالمیان که در گروه ۱۷ قرار دارد دومین دیدار خود را فردا مقابل بازیکن آلمانی صاحب رنکینگ ۴۴ دنیا به نام «بندیکت‌دودا» برگزار می‌کند.