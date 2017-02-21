بخت نخست قهرمانی مسابقات توسط هموطنش حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان امروز با برگزاری دیدارهای روز دوم از مرحله چهارم پیگیری شد و طی آن ۸ شطرنج باز برتر طبق قرعه به مصاف حریفان خود رفتند.

درچارچوب این روز از رقابت‌ها، نتیجه ای رقم خورد که منجر به حذف بخت نخست قهرمانی شد. «ونجون‌جو» از چین بخت نخست قهرمانی این دوره از رقابت ها بود که در مصاف با حریف هموطن خود متحمل شکست شد و نتوانست به مراحل بالاتر صعود کند. این بازیکن امروز به مصاف «شونگیی‌تان» هموطن خود رفت و مقابل وی متحمل شکست شد. این نتیجه در حالی رقم خورد که رقابت این دو شطرنج باز چینی روز گذشته با نتیجه تساوی به پایان رسیده بود.

بدین ترتیب «ونجون جو» با یک تساوی و یک شکست در مرحله چهارم مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان از صعود به مرحله پنجم و پیشروی برای کسب عنوان قهرمانی بازماند.

سه دیدار دیگر مرحله یک چهارم نهایی مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان همچنان در حال پیگیری است.