خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا «هربرت ریموند مک مستر» را به عنوان مشاور جدید امنیت ملی خود منصوب کرده است.

ژنرال مک‌مستر جانشین «مایکل فلین» شده که اخیرا و در پی برملا شدن تماس‌هایش با سفیر روسیه در واشنگتن مجبور به کناره گیری شد.

هربرت مک مستر، سپهبد نیروی زمینی ارتش آمریکاست و سابقه حضور در عراق و افغانستان دارد. وی در زمان حضور خود در این کشورها، با یک برنامه دولتی ضد فساد همکاری می کرد.

دونالد ترامپ با اعلام انتصاب مک مستر، او را «مردی با استعداد عظیم و تجربه عظیم» توصیف کرد و گفت: در ارتش همه به او به‌شدت احترام می‌گذارند.

مک مستر یکی از معدود نفرات حاضر در حلقه نزدیکان ترامپ است که روسیه را به عنوان تهدیدی برای امنیت آمریکا قلمداد می کند و این در حالی است که ترامپ قصد بازسازی روابط واشنگتن با مسکو را دارد با انتصاب ژنرال مک مستر به سمت جدید، «کیت کلاگ» که تا انتخاب مشاور جدید امنیت ملی به انجام وظایف او می پرداخت، به عنوان رئیس دفتر ژنرال مک مستر انجام وظیفه خواهد کرد.

سابقه در ارتش آمریکا

مک مستر سابقه حضور در جنگ های اول خلیج فارس، عراق و افغانستان را دارد. وی حتی سابقه نگارش کتاب را نیز دارد.

عمده شهرت وی به دلیل نگارش کتاب «سستی در انجام وظیفه» است. وی از جمله چهره های آکادمیک ارتش آمریکاست که دارای مدرک دکتری تاریخ آمریکا است.

مک مستر در سال ۱۹۹۱ به دلیل آنکه نقشی بزرگ در از بین بردن نیروهای عراقی داشت موفق به دریافت نشان نقره ارتش آمریکا شد.

موضوعی برای آغاز اختلافات

رویترز در گزارشی با اشاره به انتخاب مک مستر به عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا، نقطه نظرات وی در مورد روسیه را دلیلی برای آغاز اختلافات میان وی و ترامپ می داند.

مک مستر یکی از معدود نفرات حاضر در حلقه نزدیکان ترامپ است که روسیه را به عنوان تهدیدی برای امنیت آمریکا قلمداد می کند و این در حالی است که ترامپ قصد بازسازی روابط واشنگتن با مسکو را دارد و دیدگاه های مک مستر می تواند موجب بروز اختلاف میان وی و ترامپ شود.

با توجه به آنکه ترامپ تحمل مخالفت و انتقاد را ندارد برخی کارشناسان از هم اکنون معتقدند که مک مستر اگر همانند سال های گذشت اقدام کند با ترامپ به مشکل برمی خورد.

تعریف منتقدان ترامپ از مک مستر

سوابق مک مستر در ارتش آمریکا چنان درخشان است که حتی منتقدان ترامپ از جمله سناتور «جان مک کین» رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا، نیز از انتخاب وی به سمت مشاور امنیت ملی آمریکا تمجید کرده است.

مک کین در تمجید این انتخاب نوشت: سپهبد مک مستر گزینه ای برجسته برای پست مشاور امنیت ملی است. من افتخار آشنایی با او برای سال های طولانی را دارم و از نظر فکری، شخصیت و توانایی آدمی اصیل است. نمی توانستم تیمی بهتر و تواناتر را برای این امنیت ملی تصور کنم.

مک مستر به صراحت بیان مشهور است. مجله تایم او را یکی از ۱۰۰ فرد با نفوذ سال ۲۰۱۴ انتخاب کرد و نوشت او ممکن است جنگجو-متفکر تراز اول قرن ۲۱ ارتش باشد.

وظیفه مشاور امنیت ملی چیست؟

مک مستر در مورد مسائل امنیتی و سیاست خارجی به رئیس جمهور آمریکا مشورت خواهد داد. این یکی از عالی ترین پست ها در دولت آمریکاست. ناظران می گویند که میزان نفوذ مشاور امنیت ملی به دولتی که سر کار است بستگی دارد، اما او یکی از معتمدین اصلی رئیس جمهور به حساب می آید.

مشاور امنیت ملی در جلسات شورای امنیت ملی شرکت می کند و نقش واسط میان دستگاه های مختلف دولتی را بازی خواهد کرد.

او مستقیما منصوب رئیس جمهور است و برخلاف اعضای کابینه نیازی به تایید سنا ندارد.