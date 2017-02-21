معرفی ابعاد مختلف جندی شاپور باستان در دستور کار یونسکو است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی عصر امروز سه شنبه در حاشیه برگزاری کنگره بین المللی جندی شاپور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی یونسکو موضوع جندی شاپور را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: مقرر شده تا این سازمان در مجمع آینده خود، مباحث شناخت، معرفی و ترویج شهر، دانشگاه و به طورکلی مجموعه جندی شاپور باستان را به جهانیان ارائه دهد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: در ادامه کاوش های باستانی در جندی شاپور، ‌وزارت علوم نیز نهایت تلاش خود را برای معرفی هر چه بهتر این دانشگاه به جهانیان خواهد کرد.

فرهادی با بیان اینکه دانشگاه جندی شاپور دزفول در قرن سوم میلادی تاسیس شده و در کنار آن شهر بزرگی بنا شده است که با دارا بودن رشته های پزشکی، فلسفه، ریاضیات، نجوم، طب، علوم طبیعی و نیز کتابخانه ای با چهار هزار جلد کتاب به عنوان مادر دانشگاه های دنیا مطرح است.

وی با تاکید بر اینکه این دانشگاه باستانی باید الگوی دیگر دانشگاه های کشور قرار گیرد، گفت: دانشگاه جندی شاپور دزفول دانشگاه جامعی بوده که دانشجویان ایرانی و سایر کشورهای دنیا را پذیرا بوده و تبادل علمی خوبی بین تمدن های آن زمان ایجاد کرده بود.

فرهادی با بیان اینکه دانشگاه جندی شاپور دزفول مادر دانشگاه های جهان است و باید الگوی دانشگاه ها قرار گیرد، بیان کرد: دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول باید دنباله رو دانشگاه باستانی جندی شاپور باشد بنابراین در تلاش هستیم رشته هایی که در دانشگاه باستانی جندی شاپور دزفول تدریس می شده در دانشگاه فعلی نیز فعال شوند و بیمارستان جندی شاپور باستان نیز که دانشگاهی نمونه بوده نیز الگویی برای آیندگان باشد.