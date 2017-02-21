برخی ورزشکاران از منش پهلوانی فاصله گرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم یزدانی عصر سه شنبه در یادواره شهدای ورزشکار شهرستان سوادکوه وی رمز ماندگاری یاد جهان پهلوان تختی را، کسب عناوین قهرمانی همراه با بصیرت و منش پهلوانی برشمرد و بر اخلاقمداری و منش پهلوانی ورزشکاران کشور در کنار قهرمانی تأکید کرد.
یزدانی با بیان اینکه بخشی از قهرمانان ما با شروع قهرمانی از اخلاق فاصله میگیرند، بخشی از این اتفاق را ناشی از کمکاری مسئولین مربوطه دانست و افزود: در بخش مباحث فرهنگی و تربیتی کمکاری شده است و امیدواریم که بتوانیم این خلا را پر کنیم و قهرمان ما در آینده با روحیه پهلوانی باشند.
وی یکی از اقدامات انجام شده این سازمان را ساخت سه هزار سالن درزشی در طی پنج سال گذشته برشمرد و افزود: در مناطق محروم، بسیج با کمک بسیجیها و با کمترین قیمت، اماکن ورزشی ساخته و مربیان تراز ملی تربیت کرده است.
یزدانی با اشاره به بنیانگذاری مسئله استعدادیابی در سازمان تربیتبدنی بسیج گفت: اکنون ۱۷ هزار کودک زیر ۱۴ سال در سراسر کشور در پایگاههای استعدادیابی در حال تعلیم هستند که در آینده نزدیک در عرصههای ملی و جهانی خود را نشان خواهند داد.
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