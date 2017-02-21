بازنگری در تدوین قوانین مرتبط با وکالت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اردکانی به مناسبت فرارسیدن روز وکیل عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: اعتلای کانون وکلا تنها به حرف و سخنرانی نیست بلکه با عمل جامع و کامل مسئولان نهاد وکالت باید به وظایف مصرح قانونی اهنمام کنیم تا مشکلات برطرف شود.

اردکانی بیان کرد: با پرهیز از هرگونه اتلاف وقت و حاشیه پردازی باید بستری فراهم شود تا خدمت رسانی به مردم با بهترین شرایط فراهم شود که خوشبختانه در استان قزوین بیشترین تعامل بین کانون وکلا و دستگاه قضایی وجود دارد که به روان سازی امور منجر شده است.

نائب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اضافه کرد: متاسفانه در برخی محاکم بویژه در سطح کشور، شان وکیل رعایت نمی شود که برای کاهش مشکلات پیشنهاد می کنیم دستگاه قضایی با شیوه نامه ای مناسب که در شان هر دو جامعه کانون وکلا و قضات باشد آرامش بیشتری در دادرسی عادلانه فراهم کند.

وی بیان کرد: هجمه اخیر علیه ظرفیت پذیرش کانون وکلا در راستای تضعیف نهاد وکالت و البته بر خلاف قانون است چرا که ظرفیت پذیرش کارآموز و نحوه آن در قانون و کیفیت دریافت آن کاملا مشخص شده است.

اردکانی اضافه کرد: بازنگری در تدوین قوانین مناسب برای نهاد وکالت الزامی است اما این کار باید با رعایت حفظ استقلال وکلا باشد.

وی تصریح کرد:حفظ حقوق شهروندی باحضور وکیل مستقل امکان پذیر است وتبصره ماده ۴۸ قانون وکالت بر خلاف اصول دادرسی عادلانه و حق اختیار وکیل برای متهم است.

نائب رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین گفت: تعامل بین جامعه وکالت و دادگستری باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان دو نهاد باشدتا نهادهای عمومی و دولتی از پتانسیل کانون وکلا بخوبی استفاده کنند.

اردکانی اظهارداشت: وکالت یک اشتغال نیست بلکه اشتعالی است که می سوزد تا حقی از فردی زنده شود.

وی در خصوص ساختمان جدید در دست ساخت کانون هم گفت: این ساختمان با ۸۸۰ مترمربع مساحت با ۴ هزار مترمربع زیر بنا در ۵ طبقه در حال ساخت است که تاکنون ۲۵ میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.

اردکانی یادآورشد: این ساختمان برای تکمیل شدن به ۴ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز دارد و امیدواریم در سال اینده آماده بهره برداری شود.

محمد نسخه چی عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان هم گفت: یکی از وظایف وکیل، احیای حقوق شهروندی است و در اصل ۳۵ قانون اساسی هم آمده که در همه دادگاه ها هرطرف باید یک وکیل داشته باشد؛ و اجرای این اصل مهم و مترقی قانونی بر عهده کانون وکلاست.

وی اضافه کرد: افرادی که توانایی انتخاب وکیل ندارند با معرفی مراجع ذی صلاح یا ارایه گواهی به کانون مراجعه می کنند و پرونده آنها در اداره معاضدت پیگیری شده و در نهایت وکیل معاضدتی(برای امور حقوقی) و وکیل تسخیری(برای امور کیفری) به افراد معرفی می شوند.

نسخه چی اظهارداشت: همچنین قانون جدید آیین دادرسی کیفری تمامی پرونده ها را ملزم به حضور وکیل کرده تا جایی که نداشتن وکیل برای طرفین، تحقیقات دادگاه را بی اعتبار می کند و این موضوع وظیفه کانون را سنگین کرده است.

رئیس اداره معاضدت کانون وکلای استان بیان کرد: در سال ۹۴ تعداد ۴۳۵ فقره پرونده معاضدت قضایی صورت گرفت و امسال هم ۴۰۳ وکیل معاضدتی برای کسانی که بعلت مشکل مالی در استفاده از وکیل مشکل داشتند تعیین شد.

نسخه چی تصریح کرد: همچنین در سال جاری ۵ هزار نفر با مراجعه به کانون وکلا از مشاوره های حقوقی استفاده کردند.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۷۰۰ وکیل که حدود نیمی از آنها را بانوان تشکیل می دهند در کانون وکلای استان قزوین عضویت دارند و ۸۴ نفر نیز دوره کارآموزی را طی می کنند.