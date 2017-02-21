از جنگ روانی عربستانی ها تا گلی که مردود اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۸:۳۰ امروز سه شنبه در اولین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه سلطان قابوس عمان به مصاف الهلال عربستان رفت.

در حالی که پرسپولیس در این دیدار میزبان است حدود پانصد هوادار این تیم در ورزشگاه حضور دارند. این در حالی است که هواداران الهلال قسمتی از ورزشگاه را کاملا آبی پوش کرده اند.

نیمه دوم این مسابقه در حالی آغاز شد که در همان ابتدا بازیکن الهلال خیبری با محسن مسلمان و فرشاد احمدزاده درگیری پیدا کرد. همین موضوع باعث شد تا داور به بازیکنان دو تیم تذکر بدهد.

تیم الهلال نیز در دقیقه ۴۹ موفق شد روی یک حرکت از عمق دفاع پرسپولیس دروازه بیرانوند را باز کند که داور بازی این گل را آفساید اعلام کرد مساله ای که موجب شد رامون دیاز سرمربی الهلال به شدت به این موضوع اعتراض کند.