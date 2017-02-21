سانحه رانندگی در سیستان سه کشته بر جای گذاشت

سرهنگ کشواد بهروزی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این سانحه رانندگی عصر امروز در منطقه سیستان و در محور حزینک به محمد آباد رخ داد که به موجب آن سه نفر جان خود را از دست دادند.

وی با اشاره به علت وقوع این سانحه افزود: متاسفانه راننده خودروی پراید برای اینکه زودتر به مقصد برسد تصمیم می گیرد خلاف جهت رانندگی کند که این عمل وی این سانحه دلخراش را رقم می زند.

وی تصریح کرد: متاسفانه برخی راننده ها با بی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی حوادث دلخراشی را در محورهای مواصلاتی ایجاد می کنند و هم جان خود و هم جان دیگر هموطنان را به خطر می اندازند.

وی خاطر نشان کرد: راننده پراید می توانست با طی مسافت چهل متری برای دور زدن از این بروز این حادثه جلوگیری کند.

رییس پلیس راه استان گفت: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی منجر به کاهش سوانح رانندگی و مرگ و میر ناشی از آن میشود بنابراین می طلبد شهروندان با افزایش ترددهای جاده ای در ایام پایانی سال این نکات را جدی بگیرند.