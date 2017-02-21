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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۱۹

العبادی: تکرار می کنیم که نیروی خارجی در جنگ ضد داعش نیست

العبادی: تکرار می کنیم که نیروی خارجی در جنگ ضد داعش نیست

نخست وزیر عراق با اشاره به پیشروی های برق آسای نیروهای این کشور در موصل از عدم حضور نظامیان خارجی در جنگ با تکفیری ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد: نیروهای ما پیشروی های قابل ملاحظه ای در ساعات اولیه عملیات در کرانه راست موصل به دست آوردند.

وی افزود: ما مجدد تکرار و تاکید می کنیم که نیروهای خارجی در جنگ حضور ندارند و فقط مستشاران حضور دارند.

العبادی تاکید کرد: رهبران دنیا از عملکرد نیروهای امنیتی در قبال شهروندان بسیار شگفت زده بودند و پیروزی های عراق بر داعش در مدت کوتاه را معجزه محسوب کردند.

درباره سیاست خارجی عراق نیز گفت: عراق نمی خواهد وارد سیاست محورها شود.

کد مطلب 3914009

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