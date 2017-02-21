العبادی: تکرار می کنیم که نیروی خارجی در جنگ ضد داعش نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد: نیروهای ما پیشروی های قابل ملاحظه ای در ساعات اولیه عملیات در کرانه راست موصل به دست آوردند.

وی افزود: ما مجدد تکرار و تاکید می کنیم که نیروهای خارجی در جنگ حضور ندارند و فقط مستشاران حضور دارند.

العبادی تاکید کرد: رهبران دنیا از عملکرد نیروهای امنیتی در قبال شهروندان بسیار شگفت زده بودند و پیروزی های عراق بر داعش در مدت کوتاه را معجزه محسوب کردند.

درباره سیاست خارجی عراق نیز گفت: عراق نمی خواهد وارد سیاست محورها شود.