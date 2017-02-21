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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۲۵

ترامپ:

یهودی ستیزی در آمریکا باید متوقف شود

یهودی ستیزی در آمریکا باید متوقف شود

رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد شدید از پدیده یهودی ستیزی در کشورش گفت که این جریان باید متوقف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنان امروز خود، از یهودی ستیزی به عنوان پدیده ای زشت یاد کرده و خواستار متوقف شدن آن در سرتاسر آمریکا شد.

ترامپ در مصاحبه اخیر خود با شبکه «ام اس ان بی سی» در خصوص مساله یهودی ستیزی گفت: یهودی ستیزی زشت است و باید متوقف شود.

گفته می شود طی هفته گشته حدود ۱۰۰ سنگ قبر در قبرستان یهودیان در ایالت میسوری مورد حمله قرار گرفته و تخریب شده است.

همچنین مراکز یهودیان در شهرهای شیکاگو، هوستون و تامپا نیز تهدید به بمب گذاری شده اند.

ترامپ همچنین با تاکید بر اهمیت اجرای اصلاحات قوانین جامع مهاجرتی آمریکا، این موضوع را برای تامین امنیت ملی کشورش امری بسیار مهم و ضروری خواند.

رئیس جمهوری آمریکا گفت: ما باید کشوری امن داشته باشیم. باید اجازه دهیم کسانی وارد این کشور شوند که آن را دوست دارند و نه کسانی که به دنبال آسیب رساندن به آن هستند.

کد مطلب 3914015

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