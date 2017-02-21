نبود ساختمان درخور شان نخبگان باعث از دست رفتن اعتبارات ملی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا زراسوندی عصر امروز در حاشیه آئین افتتاح ساختمان جدید بنیاد نخبگان استان خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تفاهمنامه بین بنیاد نخبگان خوزستان و استانداری منعقد و در نتیجه آن ساختمانی به بنیاد نخبگان خوزستان واگذار شده است. شرایط در اختیار گذاشتن این ساختمان توسط استاندار خوزستان مهیا و در ۱۰ سال آتی به بنیاد نخبگان خوزستان واگذار شده است.

زراسوندی گفت: بر اساس مصوبات قانونی، تامین ساختمانی در خور شان نخبگان در هر استانی، جزو تعهدات استان ها به بنیاد ملی نخبگان است که متاسفانه ساختمان قبلی بنیاد نخبگان خوزستان بدون هیچ تعهد و تفاهمنامه ای در اختیار ما قرار داده شده بود.

وی افزود: ساختمان قبلی از نظر مکان و استاندارد واقعا در شان نخبگان استان خوزستان نبود.

زراسوندی اظهار کرد: واگذاری این ساختمان به بنیاد نخبگان خوزستان به مثابه یک کار جهادی است.

رئیس بنیاد نخبگان استان خوزستان با اشاره به اینکه معاون بنیاد ملی نخبگان امروز برای آئین افتتاح ساختمان جدید بنیاد خوزستان در استان حضور دارد، گفت: بنیاد ملی نخبگان در زمینه تامین تجهیزات نیز تعهداتی دارد که از قبل این وسایل خریداری و موجود هست.

وی بیان کرد: ساختمان جدید به یک سری تعمیرات و تغییرات نیاز دارد که باید متناسب با شرایط اداری ما تغییر کند و همه این کارها تا قبل از عید به سرانجام می رسد.

وی با اشاره به اینکه سه سال به دنبال یک ساختمان جدید برای بنیاد خوزستان بودند، گفت: البته بنیاد نخبگان خوزستان از هفته آینده در این ساختمان جدید مستقر می شود.

زراسوندی گلایه کرد: خیلی از جلسات خود را به دلیل مکان نامناسب ساختمان قبلی برگزار نکردیم و نخبگان خوزستانی از این مسئله آسیب دیدند.

رئیس بنیاد نخبگان استان خوزستان در پایان گفت: همین عدم وجود ساختمان درخور شأن باعث شد تا خیلی از اعتبارات ملی را نیز از دست بدهیم.