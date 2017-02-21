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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۵۹

استاندار اردبیل:

فرهنگ کار در اردبیل به سمت اشتغال بخش خصوصی هدایت شود

فرهنگ کار در اردبیل به سمت اشتغال بخش خصوصی هدایت شود

اردبیل – استاندار اردبیل گفت: با توجه به محدودیت اشتغال بخش دولتی ضروری است فرهنگ کار در اردبیل به سمت اشتغال بخش خصوصی هدایت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش شامگاه سه‌شنبه در جلسه ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی در اردبیل تصریح کرد: اغلب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به دنبال اشتغال بخش دولتی هستند و این در حالی است که اشتغال در این حوزه با محدودیت مواجه است.

وی افزود: ضروری است فرهنگ کار در بین خانواده‌ها به سمت بخش‌های تولید، پژوهش و تحقیقات معطوف شود و در کنار تشویق جوانان به خوداشتغالی کارآفرینان نیز نسبت به اشتغال‌زایی اقدام کنند.

استاندار اردبیل به ضرورت هدف‌گذاری کارآفرینان برای ایجاد اشتغال در بین جوانان تأکید کرد و گفت: کارآفرینان الگوی موفقی هستند که می‌توانند مسیر اشتغال را برای جوانان ترسیم کنند.

خدابخش در عین حال به اقدامات بخش کشاورزی استان اشاره کرد و افزود: در حوزه کشاورزی طی سال‌های اخیر با رشد محصولات مواجه هستیم.

وی تأکید کرد: با این وجود تولید ۴.۵ میلیون تن محصولات کشاورزی تنها پنج هزار میلیارد تومان درآمدزایی دارد و این میزان در مقایسه با محصولات با دانش و فناوری بالا درآمد مقبولی محسوب نمی‌شود.

استاندار اردبیل تأکید کرد: از کل محصولات تولیدی تنها یک میلیون تن در حوزه صنایع تبدیلی جذب شده و نشان می‌دهد برای ایجاد ارزش‌افزوده در بخش کشاورزی می‌بایست نسبت به توسعه صنایع تبدیلی اقدام کرد.

خدابخش به ضرورت توجه به حوزه دانش‌بنیان در بخش کشاورزی اردبیل تأکید و اضافه کرد: علاوه بر این لازم است کاشت محصولات با ارزش‌افزوده بالا در دستور کار قرار گیرد تا بتوان به جهش درآمدی دست یافت.

کد مطلب 3914037
محمد میرزایی ناطق

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