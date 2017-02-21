فرهنگ کار در اردبیل به سمت اشتغال بخش خصوصی هدایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش شامگاه سهشنبه در جلسه ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی در اردبیل تصریح کرد: اغلب فارغالتحصیلان دانشگاهی به دنبال اشتغال بخش دولتی هستند و این در حالی است که اشتغال در این حوزه با محدودیت مواجه است.
وی افزود: ضروری است فرهنگ کار در بین خانوادهها به سمت بخشهای تولید، پژوهش و تحقیقات معطوف شود و در کنار تشویق جوانان به خوداشتغالی کارآفرینان نیز نسبت به اشتغالزایی اقدام کنند.
استاندار اردبیل به ضرورت هدفگذاری کارآفرینان برای ایجاد اشتغال در بین جوانان تأکید کرد و گفت: کارآفرینان الگوی موفقی هستند که میتوانند مسیر اشتغال را برای جوانان ترسیم کنند.
خدابخش در عین حال به اقدامات بخش کشاورزی استان اشاره کرد و افزود: در حوزه کشاورزی طی سالهای اخیر با رشد محصولات مواجه هستیم.
وی تأکید کرد: با این وجود تولید ۴.۵ میلیون تن محصولات کشاورزی تنها پنج هزار میلیارد تومان درآمدزایی دارد و این میزان در مقایسه با محصولات با دانش و فناوری بالا درآمد مقبولی محسوب نمیشود.
استاندار اردبیل تأکید کرد: از کل محصولات تولیدی تنها یک میلیون تن در حوزه صنایع تبدیلی جذب شده و نشان میدهد برای ایجاد ارزشافزوده در بخش کشاورزی میبایست نسبت به توسعه صنایع تبدیلی اقدام کرد.
خدابخش به ضرورت توجه به حوزه دانشبنیان در بخش کشاورزی اردبیل تأکید و اضافه کرد: علاوه بر این لازم است کاشت محصولات با ارزشافزوده بالا در دستور کار قرار گیرد تا بتوان به جهش درآمدی دست یافت.
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