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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۵۹

اخبار امنیتی یمن؛

شلیک موشک زلزال ۳ به مواضع سعودی ها/حملات توپخانه ای یمنی ها

شلیک موشک زلزال ۳ به مواضع سعودی ها/حملات توپخانه ای یمنی ها

یمنی ها علاوه بر شلیک موشک زلزال به مواضع نظامیان سعودی در جیزان با توپخانه نیز مواضع مزدوران و نظامیان سعودی را هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، منابع یمنی از هدف قرار گرفتن نظامیان سعودی در المسیال در عسیر از سوی واحد توپخانه ارتش و کمیته های مردمی یمن خبر دادند.

این منابع همچنین اعلام کردند: ارتش و کمیته های مردمی یمن یک مرکز نظامی وابسته به مزدوران آل سعود را در استان الضالع در جنوب کشور هدف قرار دادند.

همزمان یک منبع نظامی یمنی بیان کرد: یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یک موشک زلزال ۳ به مواضع مزدوران و ارتش سعودی در  منطقه الموسم در جنوب جیزان شلیک کردند.

این منبع افزود: موشک با دقت به هدف اصابت کرد و تلفات و خساراتی به دشمن وارد کرد.

این در حالی است که جنگنده های سعودی منطقه الشعاب در استان حجه را هدف قرار دادند که بر اثر آن دو نفر شهید و دو نفر دیگر زخمی شدند.

در استان صعده نیز جنگنده های سعودی در  حملات ددمنشانه خود دو نفر را به شهادت رساندند و دو خودرو را به آتش کشیدند.

جنگنده های سعودی مناطقی را در صنعا و استان الحدیده نیز هدف قرار دادند.

به گزارش منابع یمنی در برخی مناطق جنگنده های سعودی از بمب های خوشه ای استفاده کردند.

کد مطلب 3914038

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