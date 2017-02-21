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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۲۱:۰۴

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کوهرنگ:

مشاهده یک پرنده ناقل به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کوهرنگ

مشاهده یک پرنده ناقل به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کوهرنگ

شهرکرد- رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کوهرنگ گفت: یک پرنده ناقل به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کوهرنگ مشاهده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دامپزشکی چهارمحال و بختیاری، خسرو خسروی اظهار داشت: یک مورد طیور بومی آلوده به ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در روستای سیلگاه از توابع بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ تشخیص داده شد.

وی عنوان کرد: اکیپ هایی عملیاتی از شبکه دامپزشکی با حضور کارشناسان شبکه بهداشت و درمان، محیط زیست و نیروی انتظامی به محل اعزام و کلیه طیور بومی موجود در این روستا و روستای موسی آباد (بدلیل مجاورت نزدیک) معدوم شدند و آموزش های لازم به کلیه ی اهالی روستا داده شد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کوهرنگ گفت: در این عملیات تعداد ۳۵۱ قطعه طیور بومی معدوم شدند.

کد مطلب 3914042

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