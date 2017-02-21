به گزارش خبرنگار مهر، محسن مسلمان پس از تساوی یک بر یک پرسپولیس برابر الهلال گفت: یک بازی خیلی سخت را پشت سرگذاشتیم. تمام تلاشمان را کردیم که بتوانیم این بازی را ببریم اما روی یک اشتباه گل تساوی را دریافت کردیم.

هافبک میانی سرخپوشان تهرانی خاطرنشان کرد: پنج بازی دیگر باقی مانده است که ما قطعا نتایج کامل آن پنج بازی را خواهیم گرفت و صددرصد از گروهمان صعود خواهیم کرد.

وی در مورد برگزاری دیدار پرسپولیس و الهلال در عمان نیز گفت: درست است که میزبان این بازی ما بودیم اما در اصل ما هم مهمان بودیم. اگر این دیدار در ورزشگاه آزادی برگزار می شد صد هزار نفر به حمایت از تیم ما می پرداختند. قطعا ما با حمایت این هواداران می توانیم همه تیم ها را ببریم.