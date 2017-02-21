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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۲۱:۴۷

رئیس جهاد کشاورزی اردبیل مطرح کرد؛

تولید پایدار گندم در اردبیل/۸ هزار تن برنج «مغان» برداشت شد

تولید پایدار گندم در اردبیل/۸ هزار تن برنج «مغان» برداشت شد

اردبیل- رئیس جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: تولید گندم در اردبیل طی دو سال اخیر با رشد همراه بوده و به وضعیت پایداری رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عدیل سروی شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی در اردبیل از جمله برنامه های اقتصاد مقاومتی را افزایش ضریب خوداتکایی محصولات عنوان کرد.

وی افزود: در این راستا تلاش شده تولیدات کشاورزی استان با رشد کمی و کیفی همراه باشد بطوریکه برای تولید ۶۹۵ هزار تن گندم برنامه‌ریزی شد و تا پایان سال ۷۲۰ هزار تن تولید پیش‌بینی ‌شده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان به پیش‌بینی تولید ۴۵ هزار تن و تحقق ۵۷ هزار تن دانه‌های روغنی در سال جاری اشاره کرد و افزود: در سال‌های اخیر ۱۰۰ هزار تن به سطح زیر کشت دانه‌های روغنی اضافه شده و هم اینک به دو  هزار و ۴۴۰ تن رسیده است.

به گفته سروی برای تولید سیب‌زمینی میزان برنامه‌ریزی شده ۷۵۰ هزار تن بود که بدون افزایش سطح زیر کشت و تنها با افزایش سطح تولید تا پایان سال ۸۱۰ هزار تن سیب‌زمینی تولید می‌شود.

وی همچنین به تولید هشت هزار تن برنج با برند مغان در استان اشاره کرد و گفت: در دو هزار و ۱۱ هکتار برنج استان تولید شده و در خود استان و استان‌های هم‌جوار به فروش می‌رسد.

رئیس جهاد کشاورزی استان با اشاره به افزایش تولید حبوبات ادامه داد: تا پایان سال جاری تولید ۸.۵ هزار تن پنبه در دو هزار و ۹۲۰ هکتار محقق می‌شود.

سروی افزود: ذرت دانه‌ای با هدف کشت جایگزین با کاهش تولید همراه است و میزان تولید از ۷۵ هزار تن برنامه سال جاری به ۳۴ هزار تن تا پایان سال خواهد رسید.

وی افزود: تولید جو نیز برای ۲۰۴ هزار تن برنامه‌ریزی شده اما تا پایان سال ۲۱۰ هزار تن در ۹۶ هکتار تولید می‌شود.

کد مطلب 3914056
محمد میرزایی ناطق

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