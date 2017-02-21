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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۲۱:۵۰

«دمیرتاش» به زندان محکوم شد

«دمیرتاش» به زندان محکوم شد

یکی از رهبران حزب کردی دموکراتیک خلق های ترکیه به ۵ ماه زندان محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «صلاح الدین دمیرتاش» از رهبران رئیس حزب کردی دموکراتیک خلق‌های ترکیه به زندان محکوم شد.

وی توسط توسط دادگاه کیفری دوغوبایزید به دلیل «تحقیر ملت ترک، دولت و نهادهای ترکیه» به ۵ ماه حبس محکوم شد.

کد مطلب 3914060
پیمان یزدانی

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