«دمیرتاش» به زندان محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «صلاح الدین دمیرتاش» از رهبران رئیس حزب کردی دموکراتیک خلق‌های ترکیه به زندان محکوم شد.

وی توسط توسط دادگاه کیفری دوغوبایزید به دلیل «تحقیر ملت ترک، دولت و نهادهای ترکیه» به ۵ ماه حبس محکوم شد.