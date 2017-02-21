طرح بسیج سلامت نوروزی ۹۶ در دشتستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ماریا خویش‌دوست عصر سه‌شنبه در حاشیه آغاز طرح بسیج سلامت نوروزی ۹۶ در دشتستان اظهار داشت: به لحاظ حساسیت نظارت‌ها و کنترل مستمر بر صنوف حساس مواد غذایی و سالم‌سازی آب آشامیدنی باهدف ارتقای شاخص‌های بهداشتی در ایام نوروز، اجرای فعالیت‌ها با محوریت سلامت آب و غذا بسیار حائز اهمیت است.

وی بیان کرد: جلسه‌ای پیرامون چگونگی اجرای طرح بسیج سلامت نوروز با حضور مسئولان شبکه بهداشت و درمان دشتستان و پرسنل بهداشت محیط و حرفه‌ای برگزار شد، در این جلسه در خصوص مسائل بهداشتی در موضوعات مواد غذایی حساس و فسادپذیر، دست‌فروشان دوره‌گرد، اماکن متبرکه، سالم‌سازی آب مصرفی شهروندان، تفریحگاه‌ها، کمپ‌ها، پارک‌ها و اسکان مسافران نوروزی مطرح و در این حوزه تمهیدات لازم اندیشیده شد.

خویشدوست افزود: به‌منظور حفظ سلامت شهروندان و مسافرین نوروزی و حساسیت موضوع، همه مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی به‌طور مستمر کنترل و بازرسین بهداشت محیط در قالب طرح تشدید در تمام ایام اسفند ۹۵ و فروردین ۹۶، حوزه‌های مواد غذایی و آب مصرفی را رصد کرده و با متخلفین صنوف، طبق قانون ماده ۱۳ برخورد جدی به عمل می‌آید.

وی خاطرنشان کرد: مسافران و شهروندان عزیز می‌توانند نظرات و شکایات خود را با شماره ۱۹۰ سامانه کشوری در میان بگذارند.