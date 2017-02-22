  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۴۱

مقانلو: هنوز چیزی قطعی نیست

مذاکره سرمربی پیشین تیم ملی تکواندو ایران با گرجستانی‌ها

مذاکره سرمربی پیشین تیم ملی تکواندو ایران با گرجستانی‌ها

سرمربی پیشین تیم ملی تکواندو ایران برای هدایت تیم ملی گرجستان با مسئولان فدراسیون این کشور مذاکراتی را انجام داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن مقانلو به عنوان گزینه نخست گرجستانی ها برای هدایت تیم ملی تکواندو این کشور راهی تفلیس شد و مذاکراتی مستقیم با مسئولان فدراسیون این کشور داشت. 

هر چند هنوز مذاکرات طرفین به امضا قرارداد منتج نشده و چیزی قطعی نیست، ولی به نظر می رسد برای اولین تجربه مربیگری مقانلو در خارج از ایران، گرجستان گزینه مناسبی باشد. 

وی در مورد مذاکره با گرجستانی ها به خبرنگار مهر گفت: در چند جلسه مذاکرات خوبی داشتیم و من شرایطم را برای قبول این مسئولیت اعلام کردم که از سوی طرف مقابل مورد پذیرش قرار گرفت. من مهلت دادم تا مبلغ پیشنهادی خود را اعلام کنند. 

مقانلو افزود: در جریان این مذاکرات توافقات کامل صورت نگرفته و مبلغ مورد نظر طرف مقابل اعلام نشده که من بررسی کنم. البته به دلیل شرایط نیروی انسانی کار سختی است. گرجستان نزدیک به ۱۵۰۰ تکواندوکار دارد که حتی در مقایسه با تهران که ۶۷۰۰۰ تکواندوکار فعال دارد، قابل مقایسه نیست. 

وی در پایان گفت: من در این شرایط فقط در مورد امکانات و شرایط کار صحبت کردم و قرار شد پس از مذاکره با مقامات دولتی جواب قطعی را به من بدهند و هنوز چیزی نهایی نشده است. 

بیژن مقانلو پس از سه سال هدایت تیم ملی که با کسب عنوان قهرمانی جهان و بازیهای آسیایی همراه بود، آذرماه امسال از سمت خود کناره گیری کرد. 

در صورتی که مقانلو با گرجستانی ها به توافق برسد، جایگزین پیام خانلرخانی می شود که در دو سال گذشته هدایت تیم ملی این کشور را برعهده داشته است. 

کد مطلب 3914065

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها