به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «راشاتودی»، وزرای دارایی و توسعه اقتصادی روسیه اعلام کردند که در حال حاضر بر روی روشی کار می کنند تا پرداخت های نقدی را کاهش دهند و در نتیجه از فساد مالی مانند پول شویی و فرار مالیاتی جلوگیری کنند.

در همین حال قرار است پرداخت حقوق به صورت نقدی ممنوع و خریدهای بزرگ هم به صورت نقدی محدود شود و یا اینکه مالیات به پول نقد تخصیص داده شود.

همچنین مقامات روسی به دنبال محدود کردن خرید نقدی املاک، خودرو و اقلام لوکس هستند؛ به عبارت دیگر کارشناسان اقتصادی روسیه این مدل را از اقتصاد هند و کشور آذربایجان الگو برداری کرده اند که در این دو کشور نه تنها تراکنش های نقدی محدود است بلکه برداشت های نقدی هم شامل یکسری محدودیت‌ها می شود.

در حال حاضر مردم روسیه تراکنش نقدی را ترجیح می دهند و در ۹ ماه نخست سال گذشته میلادی صاحبان کارت های بانکی در روسیه ۳۳۰ تریلیون دلار از حساب های خود برداشت و فقط ۱۵۰ تریلیون دلار آن را خرج کردند.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی روسیه، سهم پول نقد در گردش از تولید ناخالص داخلی روسیه در حدود ۹ درصد است.

از دیگر راه حل های دولت روسیه برای کاهش استفاده از پول نقد، عدم تخصیص مالیات بر ارزش افزوده به خریدهای غیرنقدی است.