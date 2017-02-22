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۴ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۱۵

فرمانده نیروی انتظامی شفت:

۲۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق در شهرستان شفت کشف و ضبط شد

۲۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق در شهرستان شفت کشف و ضبط شد

شفت- فرمانده نیروی انتظامی شفت از کشف و ضبط دو هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.

‌سرهنگ دوم علی صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر خروج یک دستگاه خودروی نیسان حامل مواد سوختی قاچاق از شهرستان در محور شفت به ملاسرا، رسیدگی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات پلیسی خودروی مورد نظر را شناسایی و متوقف کردند.

فرمانده نیروی انتظامی شفت در بازرسی صورت گرفته از خودرو مقدار دو هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شد، گفت:در این خصوص یک متهم ۵۳ ساله دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع مربوطه معرفی شد.

کد مطلب 3914077

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