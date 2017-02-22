حقوق معوقه کارگران شهرداری ورامین نیمه اول اسفند پرداخت می شود

علی حیدریان شهردار ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حقوق معوقه کارگران شرکتی شهرداری در نیمه اول اسفند پرداخت می شود و این امر را علیرغم کسری بودجه بر خود فرض می دانیم.

علی حیدریان اظهار داشت: پیگیری و حل مشکلات کارگران همواره در اولویت همه کارها و برنامه های شهرداری است، چرا که اعتقاد دارم هر موفقیتی در شهرداری در گرو تلاش ها و مجاهدت های این قشر زحمتکش است.

کاهش ۸۷ و نیم درصدی دریافتی های شهرداری بابت صدور جواز

شهردار ورامین عنوان کرد:میزان دریافتی های شهرداری از بابت صدور جواز در سال جاری نسبت به سال گذشته به ۸۷ و نیم درصد کاهش پیدا کرده و در شرایط رکود اقتصادی قرار داریم،دولت هم هیچگونه کمکی نمی کند اما با این وجود قابل پذیرش نیست کارگر با حقوق معوقه مواجه شود و همین امر سبب شده ما معیشت کارگر را همواره جزو مهمترین برنامه های خود قرار دهیم.

حیدریان گفت: حقوق کارگران شهرداری ورامین تنها ۴ روز معوق شده و این در حالی است که برخی شهرداری های اطراف حتی بیش از ۳ ماه حقوق پرداخت نشده دارند،خدمات را کارگران در شهر انجام می دهند و باید معیشت آن ها تامین شود و همین جا اعلام می کنم تا نیمه اول اسفند ماه حقوق معوق این عزیزان پرداخت می شود.

این مدیر شهری ادامه داد: شهرداری ورامین به کارگران شرکتی شب کاری،تعطیل کاری و دیگر مزایا را اعطا می کند،همین ماه قبل به همه این عزیزان کارت هدیه پنج میلیون ریالی علاوه بر حقوق و مزایا پرداخت کردیم در حالیکه برخی شهرداری های اطراف ورامین را سراغ دارم که هیچ یک از این مبالغ به قشر زحمتکش کارگر پرداخت نمی شود.

دود ایجاد تنش و تشنج در مدیریت شهری به چشم مردم می رود

وی با انتقاد از برخی که کارگران را وسیله تسویه حساب های شخصی و غرض ورزی های خود با شهرداری می کنند اظهار داشت: این افراد جمع پرداختی های ما به کارگران شهرداری را با پرداختی های دیگر شهرداری های شهرهای اطراف مقایسه کنند و بعد با انصاف قضاوت کنند،دود ایجاد تنش و تشنج در مدیریت شهری به چشم مردم و همین قشر زحمتکش کارگر می رود.

گفتنی است پیش از این برخی گزارش ها مبنی بر تعویق بیش از یک ماه حقوق کارگران شهرداری ورامین به خبرنگار مهر رسیده بود.