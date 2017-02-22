رحیم عصفوری در گفتگو با خبرنگار مهر به بحث سیستم های خدمات رسان دراستان زنجان اشاره کرد و افزود: در استان زنجان زیر ساخت های خوبی داریم و سیستم های خدمات رسان همچون برق و گاز و مخابرات و شهرک های صنعتی موقعیت خوبی را داریم و در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد.

وی اظهار کرد: در برخی از زمینه ها در زیر ساخت ها باز هم مشکلاتی وجود دارد که این مشکلات شناسایی شده است تا زیر ساخت ها انجام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان به بحث آموزش نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: بعد ازانقلاب دربحث آموزش در استان زنجان تحول بزرگی انجام شده است چرا که در زمان انقلاب یک دانشگاه در زنجان وجود داشت و تنها ۲۳۰ نفر دانشجو در آن تحصیل می کردند.

عصفوری از تحصیل بیش از ۷۰ هزار دانشجو در استان زنجان خبر داد و گفت: ۷ الی ۸ درصد جمعیت استان زنجان دانشجو هستند و بیش از ۱۶ درصد از جمعیت دانشجوی استان زنجان فعال هستند که این جایگاه خوب آموزش عالی را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: سیستم آموزشی استان زنجان نیروهای خوبی ما به لحاظ فنی دارد و در استان هر کار خانه و واحدای که راه اندازی می شود نیروی ماهر و فنی برای کار در این واحدها وجود دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان یاد آورشد: خوشبختانه در استان زنجان مربیان خوبی در بخش فنی وجود دارد که این ها ظرفیتهای مهم برای استان به شمار می روند.

عصفوری گفت: استان زنجان به لحاظ آموزشی پایه خوبی را دارد و باید از این فرصت برای توسعه کسب و کار در استان استفاده شود.