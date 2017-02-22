پاکستان ۵۱ مهاجر افغانستانی را اخراج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رادیو پاکستان»، دولت اسلام آباد ۵۱ مهاجر افغانستانی را اخراج و به مقامات این کشور در مرز «تورخم» تحویل داد.

این افراد به صورت غیرقانونی وارد پاکستان شده بودند.

لازم به ذکر است که پاکستان اخیرا شرایط سخت گیرانه تری برای عبور و مرور اتباع دو کشور وضع کرده است.

پیش از این، اتباع افغانستان از طریق گذرگاه تورخم بدون نیاز به ویزا وارد خاک پاکستان می شدند، اما مقامات پاکستان پس از حمله انتحاری به ایالت «سند» این کشور که منجر به کشته شدن بیش از ۸۰ تن و زخمی شدن ۳۴۰ تن شد با متهم دانستن کابل در این حمله مرز تورخم را به روی اتباع افغانستان بستند.

پاکستان همچنین مجوز شلیک برای اتباع افغانستانی که بدون مجور قصد عبور از مرز تورخم را دارند، نیز صادر کرد.