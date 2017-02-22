سرانه ورزشی پیشوا افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر ، صبح امروز جلسه شورای ورزش شهرستان با حضور محمد کرم محمدی فرماندار و دیگر اعضا در فرمانداری شهرستان پیشوا برگزار شد.

شهردار پیشوا دراین جلسه ضمن تقدیر از اقدمات شایسته اداره ورزش و جوانان در توسعه فعالیت های ورزشی اظهار داشت: با توسعه همه جانبه فعالیت های ورزشی در شهرستان موجب ارتقا سلامت شهروندان و جامعه ای به دور از مشکلات اجتماعی خواهیم داشت.

وی در ادامه به بخشی از اقدامات شهرداری در توسعه سرانه ورزشی اشاره کرد و گفت:در حال حاضر مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر پیشوا در جهت ایجاد شور و نشاط در بین جوانان و نوجوان اقدام به ساخت مجتمع فرهنگی ورزشی و استخر نموده است که با احداث این مجموعه ، دوازده هزار متر مربع ابنیه ورزشی به سرانه ورزشی شهرستان افزوده خواهد شد.

یعقوبی ادامه داد:یکی از اولویت ها و اهداف شهرداری توسعه فضاهای ورزشی و حمایت همه جانبه از ورزشکاران است و در همین راستا ، زمین احداث ورزشگاه ۵۰۰۰ نفری واگذار شده است و با تلاش شهرداری و حمایت های اعضای شورای اسلامی شهر در توسعه سرانه ورزشی ، زمین و نقشه های احداث زورخانه تهیه و با تامین اعتبارات لازم، این پروژه اجرایی خواهد شد.

شهردار پیشوا اظهار داشت:به لحاظ برنامه توسعه حریم شهر، اقداماتی در خصوص واگذاری ۴۵۰ هکتار از اراضی ملی به شهرداری در جهت جنگل کاری با اداره منابع طبیعی صورت گرفته که با پایان تشریفات اداری و تحویل این اراضی به شهرداری ، شرایط ساخت و احداث پیست اتومبیل رانی در حمایت این قشر ورزشکار فراهم خواهد شد.