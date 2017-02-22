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۴ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۰۹

پورشنکو خواستار افزایش تحریم اتحادیه اروپا علیه روسیه شد

پورشنکو خواستار افزایش تحریم اتحادیه اروپا علیه روسیه شد

رئیس جمهوری اوکراین در دیدار با کمیسر اتحادیه اروپا خواستار افزایش تحریم های این اتحادیه علیه روسیه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «پترو پورشنکو» رئیس جمهوری اوکراین روز گذشته با «خریستوس استیلیانیدس» کمیسر امور انسانی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد.

پورشنکو در این دیدار با انتقاد از سیاست های دولت روسیه بار دیگر خواهان افزایش تحریم های اروپا علیه مسکو شد.

رئیس جمهوری اوکراین با اشاره به اینکه روسیه گذرنامه های جمهوری های خودخوانده مانند لوهانسک و دونتسک را به رسمیت شناخته، افزود: در کنار نقض آتش بس در شرق اوکراین این مورد نیز اقدامات نابجای روسیه را تشدید کرده است. 

روسیه از سال 2014 میلادی با مداخله در مناقشات اوکراین از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا مورد تحریم های شدید قرار گرفت.

کد مطلب 3914147
شقایق لامع زاده

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