به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاعرسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ششمین دور نشست مشترک مرکز بینالمللی گفتوگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کلیسای ارتدوکس یونان که با موضوع «عقلانیت دینی؛ راهکار مقابله با خشونت و افراطگرایی»، روز سهشنبه (۳ اسفندماه) با حضور و سخنرانی اساتید حوزه و دانشگاه و هیأت یونانی و با قرائت بیانیه در این سازمان، به کار خود پایان داد.
در بخشی از این بیانیه، شرکتکنندگان مسلمان و مسیحی مقالاتی با موضوعاتی چون «نقش آموزش و خانواده در مقابله با افراطگرایی و خشونت»، «نقش رهبران دینی در جلوگیری از خشونت و افراطگرایی»، «رویکرد عقلانی به دین برای مقابله با خشونت و افراطگرایی»، «عقلانیت و اعتدال» و «انسانیت و ارزشهای مشترک، رهآوردهای دینی برای داشتن جهانی بهتر» ارائه دادند.
در این دور از نشست، طرفین با محکوم کردن سوء استفاده از دین یا استفاده ابزاری از مفاهیم دینی برای مشروعیت بخشیدن به خشونتگرایی و همچنین بر تأثیر دعوت رهبران دینی جهت مراجعه به مفاهیم و اصول صحیح دین به منظور کاهش افراط گرایی و ترویج اعتدال و خردگرایی در جهان، تاکید کردند.
در این گفتوگوی دینی، طرفین تأکید کردند اکثر مراکز دینی و دانشگاهی در در دهههای اخیر، نقش مهمی در حمایت از صلح و عدالت داشتهاند، لذا این رویکرد و وظیفه و تعهد که بر دوش همه دینداران و اندیشمندان است باید تقویت شود تا با همکاری یکدیگر بیش از پیش در راه صلح، عدالت و همزیستی مسالمتآمیز گام بردارند و برای مقابله با اندیشهها و رفتارهای افراطی خشونتزا و نیز ارائه کمکهای انسان دوستانه به انسانهای بیگناه و حفظ اماکن عبادی و آنچه که میراث مشترک بشریت خوانده میشود، یکدیگر را یاری دهند.
بهره گرفتن از عقل خدادادی توأم با معنویت، جلوگیری از مقدسسازی رفتارهای خشونتآمیز به وسیله برداشتهای ظاهری و تفسیرهای غلط از نصوص دینی، لزوم پرهیز از هرگونه خشونت و تبعیض علیه همه اقوام و اقلیتهای دینی، جلوگیری از اعمال رفتار و سیاستهای ناعادلانه، تغییر در ترکیب جمعیتی و کوچ اجباری، ندادن مکان برای انجام عبادت و یا جلوگیری از انجام مراسم و فرایض دینی از دیگر توافقات فی مابین بود.
شرکتکنندگان در این نشست دو روزه، فضای این دور از گفتوگوها را بسیار مثبت و سازنده ارزیابی کردند. هر دو طرف بر لزوم توسعه همکاریهای دینی و علمی به منظور آشناسازی مسلمانان و مسیحیان با اصول دینی، اخلاقی، تاریخی و الهیات و آیین دینی یکدیگر تأکید کردند.
همچنین، طرفین ضمن ابراز رضایت از نتایج گفتوگوی بین جامعه مسلمان جمهوری اسلامی ایران و جامعه مسیحی ارتدکس یونان، خواستار ادامه گفتوگوها و همکاریهای فی مابین شدند.
بنابر اعلام این خبر، در آیین اختتامیه این دور از گفتوگوهای دینی مقرر شد تا هفتمین دور گفتوگوی میان اندیشمندان مسلمان ایران و اندیشمندان مسیحی ارتدکس یونان، نیمه دوم سال ۲۰۱۸ میلادی در آتن برگزار شود.
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